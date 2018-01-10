9 Santimetre Uzadığını Söyleyen Astronot Özür Diledi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 3 hafta geçirdikten sonra boyunun 9 santimetre uzadığını söyleyen Japon astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından bir paylaşımda daha bulunarak hesaplamayı yanlış yaptığını söyleyip özür diledi.

Astronotların sosyal medyayı sıklıkla kullanmasına son birkaç yıldır daha çok aşina olmaya başladık. Özellikle İngiliz astronot Tim Peak’in uzaydan çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması, bir dönem konuya meraklı olan herkesin ilgisini fazlasıyla çekmişti. Japon astronot Norişige Kanai ise Peak’e nazaran çok daha ses getiren bir paylaşımda bulunmuştu.

Dün Twitter profilinden "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım" paylaşımını yapan Kanai, herkesi şaşırtan bir söylemde bulunmuştu. Aradan bir gün geçtikten sonra büyük bir hata yaptığını söyleyen Kanai, ölçümü yanlış yaptığını ve 9 değil 2 santimetre uzadığını söyledi.

Kanai, Twitter’dan özür mesajını şöyle aktardı: "Twitter hesabımdan böyle yanlış bir paylaşımda bulunduğum için gerçekten çok üzgünüm."

Kanai’nin başına gelen bu olayın aslında bilimsel açıklaması çok basit. İnsan omurgası, yerçekimsiz ortamlarda omurlar üzerinde baskı olmadığı için uzayabiliyorlar.