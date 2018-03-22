Uzayda DNA’mız Gerçekten de Değişir mi?

Geçtiğimiz haftalarda uzayda bir yıl geçiren astronotun ikizinden farklı DNA’larının oluştuğunu sizlere aktarmıştık. Bir yılını uzayda geçiren Kelly, ikizi Mark’tan farklı olarak %7 DNA değişimine uğramıştı. Peki gerçekten de uzayda DNA'mız değişir mi?

Bilim insanları uzun yıllardır, uzayın insan üzerindeki etkilerini araştırıyorlar. Bu noktada araştırmacılar, uzayda geçirilen bir yılın %7 gen mutasyonuna neden olduğu fikrine sahipler. İnsan ve şempanze genomları arasında %26.6’lık bir fark var ve bu fark 26 milyon yılda oluştmuş durumda. Dememiz o ki; nasıl oluyor da, bir yılda %7’lik bir DNA farkı oluşuyor?

Beklenmedik bir şekilde, %7’lik bir DNA farkı oluştuğunu iddia eden raporlar, NASA’dan yapılan basın açıklamasında yorumlandı. Nasa konuyla ilgili olarak, “Araştırmacılar şimdi Scott’ın genlerinin %93’ünün inişten sonra normalde döndüğünü biliyor. Bununla birlikte, kalan %7’lik kısım uzun vadeli değişimleri işaret ediyor.” dedi.

Genome DNA’da yazılmış bir dizi talimat gibidir. Bedenlerimiz farklı genleri ifade ederek, her biri farklı biyolojik bir görev yürüten RNA ve protein gibi moleküller yapmak için bu talimatları izler. NASA’nın ifade ettiği gibi gen ifadesindeki değişim, insan fizyolojisinin uzayda değiştiğini bildiğimiz için tamamen doğaldır. Hangi genlerin aktif olarak kullanıldığı kontrol edilmekte ve bu tür fizyolojik değişimlere cevap verilmektedir.

Bu bağlamda ön veriler önemli değişikliklerin, oksijen ve karbondioksit seviyelerine verilen yanıtla ilişkin genlerdeki değişiklikleri içerdiğini ileri sürdü. Oksijen kullanımı ve enfeksiyonla mücadele etme yeteneği ile ilişkin değişikliklerin tamamen kapalı bir ortamda bulunan astronotlardan kaynaklanması muhtemeldi. Bir denizaltında olduğu gibi, Uluslararası Uzay İstasyonundaki ortam oksijen seviyeleri Dünya yüzeyinden farklıdır. Gen ifadesindeki değişiklikler, astronotların bu yeni ortama uyum sağlamalarına izin verir. Bunlar dışında DNA tamirimizi sağlayan, DNA tamir genlerinin artan ekspresyonu, uzayda artan radyasyon seviyelerinin bir sonucu olabilir ve bu da DNA hasarına ve genom değişikliklerine neden olabilirdi.

Veriler doğrultusunda bir yıl boyunca uzayda kalan Kell’de meydana gelen değişikliklerin ne olduğu belirsizliğini korusa da, dünyada olan ikizinden farklı olduğu aşikâr. Bu noktada NASA, yakında Uluslararası Uzay İstasyonundan daha uzak bir alanlara gitmeyi planladıklarını ve astronotların Mars’a giderse, daha yüksek oranda rasyasyona maruz kalacaklarını, bu sebeple de daha fazla genomda değişiklik olacağını belirtti. Konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yeni Mars görevinde sizce yüzde kaç DNA değişimi gerçekleşir?