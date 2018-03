Havayı Uzaydaymış Gibi Gözlemleyebileceğiniz Görüntüler

Bazı insanlar için kar yağışının çağrıştırdıkları mont, bere ve sıcak çikolata gibi şeyler olsa da bazı insanlar bu doğa olaylarına daha bilimsel veya sanatsal yaklaşabiliyor.

Doğu Sahillerine vuran nor'easter adlı fırtına, çektiği muhteşem fotoğrafları ile bilinen yepyeni bir hava uydusu olan 'GOES-16' tarafından çekilen görüntülerde, özellikle uzaydan bakıldığında ayrı bir güzel durmakta. Dikkate değer olan bu üç hafta içinde vuracak olan dördüncü nor'easter ve fırtınaların her biri GOES-16 tarafından çekilmiş görüntülerde çok hoş gözüküyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre GOES-16, her 15 dakikada bir Dünya'nın tamamını ve her beş dakikada bir kıta Amerika Birleşik Devletleri'nin fotoğrafını çekebiliyor. Şu anda, GOES-16, Kuzeydoğu'nun fotoğraflarını 60 saniyede bir bir şekilde yakalıyor ve bu da bilim adamlarının fırtına çevresinde küçük değişiklikleri izlemelerini sağlıyor. Son nor'easter'ın uydu fotoğrafları, Dünya'daki normal bir insan için oldukça etkileyici. Bilim adamları ve tahminciler, fırtınaların nasıl gittiğini anlamaya yardımcı olmak için GOES uyduları ve diğer uydular tarafından çekilen fotoğrafları kullanıyorlar. Belki de artık sosyal medyada bile paylaşılabilen bu görüntüler meteoroloji uzmanlarının ve "bacaklarım ağrıyor" kesin yağmur yağacak diyen teyzelerimizin de işini kolaylaştıracak. Hatta buna özel bir sanat dalı bile oluşabilir.

