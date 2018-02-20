Uzayda 'Menstrüasyon Dönemi' Nasıl Gerçekleşir

1983 yılında uzaya çıkan ilk Amerikalı kadın astronot ile birlikte, kadınların uzayda menstrüasyon döneminlerinde ne yapacakları merak konusu olmuştur.

NASA’nın ilk gününden bu yana, uzaydaki dönemler mühendisler için garip ve gizemli bir konudur. Şimdiye kadar uzaya sayısız şey fırlatmayı planlayan mühendisler hiçbir zaman kadın bir astronot’un uzaya gitme fikrini düşünmemişlerdi. Bu bağlamda 1983 yılında uzaya çıkan ilk Amerikalı kadın astronot Sally Ride'dır.

Ride’ın bir haftalık ilk görevi için 100 adet tampon istemesi, mühendislerin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu. NASA’nın sağlık personelleri, mikrogravitenin menstrüasyona nasıl etki edeceği konusunda emin değillerdi. Eğer menstrüasyon dönemindeyse ne olacaktı? Kan akışı normal şekilde gerçekleşecek miydi, yoksa rahim içine geri akarak sağlık problemleri oluşturacak mıydı?

Kadın astronotlar onlarca yıldır uzaya çıkış sağlıyorlar ve bu konuda şimdiye kadar sorun yaşayan olmadı. Ancak sorun şu, uzaydaki konuyla ilgili tüm veriler, kısa süreli görevlere ait. Araştırmacılar bu aşamada astronotların Mars’a ve ötesine olan görevler gibi daha uzun görevlerine başladığında ne olacağını merak ediyorlar.

Tuvalet sistemi, su geri kazanım sistemine (idrarın içme suyuna dönüştürülmesi sistemi) bağlı olduğundan, ISS’de bulunan atık imha sistemleri, adet kanını dönüştürmek için tasarlanmamıştır. Uzayda kişisel hijyen, sınırlı su tesisleri ve su kaynakları yüzünden Dünya’da olduğu kadar pratik değildir. Bu nedenle, menstrüasyon döneminde ne yapılacağı bilinemiyordu.

Sonuç olarak, giderek artan sayıdaki kadın astronot ile birlikte, mikrogravite dergilerinde yer alan yeni bir gazetede yayınlanan yazı'ya göre, kadın astronotlar uzay uçuşu ve eğitimi sırasında menstrüasyon dönemlerini tamamen atlamak için oral kotraseptiflere (En yaygın menstrüasyon dönemi atlama hapıdır) yöneltiliyor.

İkinci en popüler seçenek ise, tıbbi müdahale ile uterusa sokulan ve üç ila beş yıl süreyle güvenle dayanabilen RİA’dır (Rahim İçi Cihaz). Fakat bir kadının menstrüasyon dönemini bastırma yeteneği, kullanılan RİA türüne göre değişebilir. Bu bağlamda bakır ve hormonal olmak üzere iki çeşit RİA vardır. Seçenekler arasından, hormonal RİA daha etkilidir.

Üçüncü bir seçenek ise, subdermal implantlar’dır. Bu yöntem ise 3 yıla kadar güvenle kullanılabilir.

Son olarak ise, enjeksiyon yöntemi mevcuttur. Depo-Provera, progesterona benzer bir hormon enjeksiyonudur. Her 12 haftada bir uygulanarak, iki veya üç yıl boyunca güvenle kullanılabilir.

Menstrüasyon döngüsünün bastırılması için mevcut seçenekler hakkında doğum ve kontrol uzmanı olan Florida merkezli doktor Kristin Jackson’a göre, menstrüasyon dönemini bastırmak için en iyi yöntem hap veya RİA idi. Jackson,”Kadınların dönemlerini atlamaları tamamen güvenilirdir. Bir sürü kadının zor dönemleri var ve bir kadının her ay menstrüasyona tabi tutulmasının tıbbi bir nedeni yok” dedi.

Konuşmasına bazı yöntemlerin diğerlerinden daha iyi olduğunu söyleyerek devam eden Jackson, “Not etmek önemlidir, çünkü bu yöntemlerden hiçbirinin tüm dönemleri bastırması garanti edilmemiştir. Her kadın farklıdır, ancak bazı yöntemler diğerlerinden daha güvenilirdir.“ şeklinde açıklamalarda bulundu.

Hapın yan etkilerinden birinin kemik kaybı olmasından dolayı, astronotlar yakından incelenmelidir. Kadın astronotun üç yıllık keşif sırasından 1100 hap içileceği düşünülürse, bu tahmin edersiniz ki kadın astronatlar için pek sağlıklı bir yöntem olmayacaktır. Bu nedenle RİA veya implant kadın astronotlar için seçilebilecek en iyi yöntemdir.

Planlamalar sonucunda, astronot uçuş öncesi implante edilecek ve astronot Dünya’ya dönene kadar adet dönemi geçirmeyecekti.

Mikrogravitede hormonların ve kemik kaybının etkilerini daha iyi anlamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Ancak, yeni bir gezegene yerleşmeden önce, yaşanabilecek her türlü olay tekrar gözden geçirilmelidir. Peki siz olsanız, tüm bu koşulları kabul edermiydiniz?