NASA'nın Satürn'ü araştırması için gönderdiği Cassini, emekli olmaya hazırlanıyor. Bunu yapmadan önce insanlığa son hediyesini vermeyi ihmal etmedi.

Dünyadan fırlatılarak uzayda görev yapan birçok uzay aracı bulunuyor. Bunların birçoğunu ne yazık ki bilmiyoruz ancak bazı araçlar, kısa ömürlerinde insanlığa kattıkları bilgilerle, saygı duruşunu hak ediyor. Bunlar arasında en önemli araçlardan olan Voyager 1 uzay aracıdır. İnsan elinin değdiği bu cihaz, dünyamızdan çıkmış ve en uzak noktaya ulaşmış cihaz olmasıyla ünlü. Daha doğrusu Voyager 1, güneş sistemimizi geçen ilk insan yapımı cihaz kendisi. Voyager 1 dışında yıllar boyunca görevini hakkıyla yerine getiren başka bir araç bulunuyor.

Yıllardan beri bizlere Satürn’ün muhteşem görüntülerini ulaştıran Cassini uzay aracı, sonunda görevini tamamlamaya hazırlanıyor. Görevini tamamlamadan önce, uzay aracının kamerası, 1,4 milyar km uzakta olan Dünya ve Ay’a doğru çevrildi. Yıllarca görevini hakkıyla yerine getiren uzay aracı, artık son yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

İlk olarak 1997 yılında dünyadan kalkan araç, 7 yıllık yolculuğunun ardından 2004 yılında Satürn’ün yörüngesine girmeyi başardı. Burada Huygens isimli uydusu ayrılarak 2005 yılında, Satürn’ün uydusu Titan’a inmeyi başarmıştı. 2004 yılından beri, güneş sistemimizin en karizmatik gezegenini gözlemleyen Cassini, 13 yılın ardından görevini tamamlamayı hedefliyor. Dünya için çektiği son fotoğrafları, Satürn’ün halkalarının arkasında çekmiş.(duygulandım)

Peki, Cassini son görevinde ne yapacak? Satürn’ün 2.400 km’lik iç halkasına(Satürn gazdan oluşmuş bir gezegen) girecek ve burada, dayanabildiği kadar dayanmaya çalışacak. Tarihler 15 Eylül’ü gösterdiğinde ise sessizce ve sonsuza kadar Satürn’ün atmosferinde parçalanarak yok olacak. Şu zamana kadar bizlere gösterdiği her yeni bilgi için Cassini’ye teşekkür ediyoruz. Çetin uzayda 13 sene yaşamak, her baba yiğidin harcı değildir. Bu arada, NASA'nın son günlerde açıkladığı "Satürn uydusunda yaşam bulunma" haberi bu muhteşem uzay sondası tarafından bulundu. Anlayacağınız dünya dışı yaşam olma ihtimalini ortaya atan uydu olarak tarihimizin bir köşesinde olacak.