SpaceX, Bir Roketi Daha Geri Dönüştürdü!

SpaceX, 15 Aralık Cuma günü bir kez daha tarih yazdı. Firma daha önce bir kez daha kullanılmış olan Dragon kapsüllü Falcon 9 roketini, tekrar uzaya gönderip aynı şekilde indirmeyi başardı.

2017 yılında 17. başarılı görevine imza atan SpaceX, uzay yolculuklarını ticari boyuta çevirmek ve insanlığın uzayda yaşamasını sağlamak adına önemli adımlar atıyor. Bildiğini üzere SpaceX’in bu çalışmaları öncesinde, uzaya gönderilen her roket, tek kullanımlık roketlerdi. Ancak artık bir roketi defalarca kez kullanabiliyoruz. Bu başarı, uzay yolculuklarının daha sık ve daha ekonomik olmasını sağlayacak.

15 Atalık Cuma günü ABD’nin Florida bölgesinde bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü, testin gerçekleştirildiği yer oldu. Hem SpaceX, hemde NASA için tarihi bir adım olan bu roketler daha önce bir başka görevde kullanılmışlardı. Roketin üzerinde bulunan Falcon 9 güçlendirici ünitesi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen CRS-11 görevinde, Dragon kapsülü ise ilk kez Nisan 2015’te CRS-6 görevinde kullanılmıştı.

Uzay yolculukları için Dünya atmosferinin dışına çıkmak ve yer çekimsel alanın etkilerinden bir nebze olsun kurtulmak için çok güçlü motorlara ve iticileri ihtiyaç duyuluyor. Falcon 9 güçlendiricisi ise günümüz uzay teknolojilerinin en iyilerinden birisi ve artık yeniden kullanılabilir yapısıyla tarihi nitelikler taşıyor.

Dün TSI 18.36’da havalanan Falcon 9 roketi, Dragon kapsülünden 18.39’da ayrıldığında Dünya’nın yörüngesindeydi:

Roket, TSI 18.44’de güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Bu aynı roketin 8. kez uzaya gidişi ve başarılı bir şekilde dönüşünü gösteriyor:

Dragon kapsülü uzayda Falcon 9 roketinden ayrıldıktan sonra, yeryüzünden yaklaşık olarak 400 kilometre yukarıda bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanacak. Kapsül içerisinde, istasyonda görev yapan astronotlar için hayati önem taşıyan çeşitli materyaller ve laboratuvar malzemeleri bulunuyor.

Dragon kapsülünün 18 Aralık Pazartesi günü, ISS ile aynı yörüngede buluşup gerekli ikmali sunması bekleniyor.

Hemen aşağıdaki videodan kalkış ve iniş anlarının tamamını izleyebilirsiniz: