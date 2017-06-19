Asgardia’ya En Çok İstanbul’dan Başvuru Yapıldı!

Uzayda kurulacak ilk ülke olan Asgardia projesi, yavaş yavaş nihayete eriyor. Bu ülkeye vatandaşlık başvurusunda bulunan ülkeler arasında Türkiye, ilk sıralarda yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde tarihin ilk uzay ülkesi olacak Asgardia’nın planları, bilim insanları tarafından açıklanmıştı. Yaklaşık 100 bin insanın yaşayacağı Dünya’nın yörüngesinde bulunacak bu ülke için en çok vatandaşlık başvurusu yapan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Asgardia’nın resmi internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre en çok başvuru yapan ülke, 32 bine yakın sayısı ile Çin. Bu ülkeyi Türkiye, 29 bin 82 başvuru ile takip ediyor. 29 bin başvurunun 10 binden fazlası ise İstanbul’dan yapılmış. İstanbul’u 3 bin 564 başvuru ile Ankara, 2 bin 868 ile İzmir takip ediyor. İstanbul’dan başvuru yapanların %77’si erkek ve bu kişilerin %85’i, İngilizce’yi ileri seviyede konuşabiliyorlar.

Meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı Dünya’yı korumaya çalışacak olan Asgardia, ismini İskandinav mitolojisi tanrılarından Odin’in hüküm sürdüğü Asgard’dan esinlenerek almış. Resmi sitesinde yer alan bilgilere göre ülke, “Yeryüzü’ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamıyla bağımsız, özgür bir ortam” teklifinde bulunacak.

Uluslararası anlaşmalar kapsamına göre eğer Asgardia’ya yapılan başvuru sayısı 100 bini geçerse, BM’ye yapılacak ‘devlet statüsü başvurusu’ önünde hiçbir engel kalmayacak.

Ne zaman faaliyete geçeceği konusunda geçtiğimiz hafta bir açıklama gelmiş ve proje kapsamında ilk uydunun, bu yılın yaz aylarında yörüngeye fırlatılacağı belirtilmişti.