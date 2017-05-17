Uzaydaki Soğuk Noktalar, Paralel Evrenlerin Kanıtı Mı?

Uzayın ıssız karanlığında, evrende yalnız başına olduğumuzu hayal etmek hepimiz için zordur. Ama bir an için, yalnız olmadığımızı, aslında kendimizin sonsuz sürümlerini içeren sonsuz sayıda paralel evrenden biri olduğunu düşünelim. Bir evrende ABD başkanı olabilirken, bir başkasında jelatinden yapılmış olabilirsiniz. Bu, 'çoklu evren' teorisidir ve yeni bir çalışma, uzaydaki gizemli bir "Soğuk Nokta" nın evrenimizin yalnızca sonsuz bir gerçek dizesinden biri olabileceğini keşfetti.

İlk olarak "Soğuk Nokta"ya değinelim. Soğuk Nokta, evrenin 13 milyar yıl önce oluştuğu zaman meydana geldi. İlk kez 2004 yılında Nasa'nın WMAP uydusu tarafından tespit edildi ve ESA Planck misyonu tarafından 2013 yılında onaylandı. Evrenin arka planındaki radyasyonun ölçümleri bu yerin, çevresinden yaklaşık 0,00015 derece daha soğuk olduğunu ortaya çıkarmış durumda. Uzmanlar; bu soğumanın, evrenimizin bir başkasıyla çarpışmasından kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar.

Yıllarca, bilim adamları, 1.8 milyar ışıkyılı uzaklıkta ölçülen Soğuk Nokta'yı araştırdılar. Evrenin arka plan radyasyonunun ölçümleri bu yerin, çevresinden yaklaşık 0,00015 derece daha soğuk olduğunu tespit edildi. Araştırmacılar daha önce, bu yerin diğer karşılaştırılabilir alanlardan daha serin olduğunu öne sürmüştü. Bu Soğuk Nokta, "çoklu evren olduğunun kanıtıdır" gibi düşüncelere olanak sağladı. Durham Üniversitesi'nden bir gökbilimci olan Tom Shanks, Soğuk Nokta hakkında: "Parçacık fiziğinin standart modeli ile açıklanan olası bir dalgalanmadan kaynaklandığını tamamen ekarte edemiyoruz." dedi.

Astronomi uzmanı Dr Stuart Clarke Guardian'da "Bu hesaplanamayan alemler, duyularımızın doğrudan algılanamayacağı yüksek boyutlarda birlikte duruyor, her alternatif evren gerçekliğin kendi farklı versiyonunu taşır." dedi. Belki de bunlardan en heyecan verici şey Soğuk Nokta'nın evrenimizle bir başka evreni çarpışmasıyla oluşmasıdır. Bu düşünce ispatlanabilirse, Soğuk Nokta, evrenimizin sonsuz sayıda gerçekliğe sahip sonsuz paralel evren içerdiğini ortaya koyabilir.