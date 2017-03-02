Uzaydan 6 Muhteşem Dünya Manzarası!

Bazen yakından bazen milyonlarca kilometre uzaktan çekilmiş, en iyi dünya manzaralarının olduğu fotoğrafları listeledik.

Haberimize Neil deGrasse Tyson'ın şu etkileyici sözüyle başlamak istedik: "Bir japon balığı kasesinden dışarıya çıkıp görmeden nerede yaşadığını anlayabilir mi? Gözlerimizi ve teknolojimizi yıldızlara bakmak için kullanırız. Ancak kasemizden çıkıp baktığımızda nerede yaşadığımızı anlayabiliriz."

1. "Mavi Mermer"

Orijinal "Mavi Mermer" fotoğrafı, Apollo 17 uzay aracından 7 Aralık 1972'de Dünya'dan 28.000 mil uzakta çekildi.

2. "Dünyanın Ufku"

Temmuz 2003'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Expedition 7 mürettebatı, Güneş'in Pasifik Okyanusu'nun üzerinden geçtiği bu Dünya ufuk görüntüsünü çekti.

3. "Dünya'nın Güldüğü Gün"

Dünya bu fotoğrafta, 19 Temmuz 2013'te Cassini uzay aracından 900 milyon kilometre uzaklıktaki Satürn'ün arka planında ufak bir ayrıntı olarak görülüyor.

4. "Dünya'nın Doğuşu"

"Dünyanın en etkili çevre fotoğrafı" olarak tanımlanan bu fotoğraf, 24 Aralık 1968'de Apollo 8 mürettabatı tarafından gezegenimizde 240.000 mil uzakta bulanan Ay'ın yüzeyinden çekildi.

5. "Küçük Mavi Nokta"

Voyager 1 uzay aracı tarafından 14 Şubat 1990'da çekilen bu fotoğraf 3.76 milyar mil uzaklıktan gönderildi. Hatta ünlü astronom Carl Sagan'ın yazdığı kitapta şöyle anlatılır:

6. "Dünya'da Bir Gece"

"Bunun gibi onlarca fotoğrafı artık tarihe kaydetmekte zorlanmıyoruz. Dünya'daki yaşamın varlığını gezegen dışından teyit etmek, karanlıkta yaktığımız ışığı gören dünyevi ziyaretçilerimizin yaşam hakkındaki kuşkularını ortadan kaldıracaktır."