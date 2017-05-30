Okyanus Tabanları, Yüksek Çözünürlükle Haritalanıyor!

Okyanuslar, içinde birçok gizemi barındırıyorlar. Öyle ki, birçok gezegenin yüzeyini okyanusların derinliklerinden daha iyi biliyoruz. ABD’li Okyanus Enerjisi Yönetim Bürosu(BOEM), Kuzey Meksika Körfezi’nin tabanını haritaladıkları birçok fotoğrafı yayımladı.

Okyanusların derinlikleri, biz insanar için hala büyük bir muammadır. Okyanuslarda 2000 metrenin altıdaki ışığın erişmediği yerleri gözlemlemek, günümüz teknolojisiyle bile bizi epey zorluyor. Teknolojimiz yıllar içinde ilerlese de, daha almamız gereken uzun yollar var. Başka bir deyişle, şu an okyanus tabanlarının yalnıza %5’ini haritaladık ve okyanustaki hayvan türlerinin en az 3’te 2’sini keşfedemedik.

ABD’nin Okyanus Enerjisi Yönetim Bürosu(BOEM), Kuzey Meksika Körfezi’nin bir dizi yeni fotoğrafını yayınladı. Yüksek çözünürlükü olan bu haritalar, birçok veriyi kullanarak hazırlandı. Çalışmalar 90.000 kilometrekarelik bir alanın 3D sismik verilerini kapsıyor.

BOEM jeologlarından Kody Kramer verdiği bir röportajda, “Birçok gezegenin yüzeyini, kendi gezegenimizin deniz tabanından daha iyi biliyoruz” dedi. Kramer ve diğer bilim insanlarından, 2010’daki Deepwater petrol sızıntısından sonra deniz tabanının haritalanması için istekte bulunulmuştu. BOEM, petrol ve gaz şirketlerinden aldığı verileri bir mozaik gibi birleştirdi ve ortaya yüksek-kalite görüntüler çıkardı. Kramer, ortaya çıkan çalışmadan bir hayli memnun. Bu projenin okyanus tabanının belki de tamamının haritalanması için büyük bir adım olduğunu söylüyor ve “Yeni gelen veriler ile yeni haritaların yapılmasıns veya haritalardaki yanlışlıkların düzeltilmesine devam edilecektir.” ifadelerini kullanıyor.