Uzaydan Fotoğraflanan Volkanik Dağ Korku Saçıyor

NASA astronotlarından Andrew Feustel; yerin tam 250 km üstünden Hawaii'deki Kilauea yanardağını fotoğraflayarak, endişelerini belirtti.

Mayıs ayının başından itibaren Hawaii halkı potansiyel bir volkanik patlamanın tehlikesiyle beraber yaşıyor. Kilauea adlı yanardağ bugünlerde öyle büyük bir aktiflik içerisinde ki Uluslararası Uzay İstayonundaki astronatlar bile yanardağın volkanik aktivitesini gözlemleyebiliyorlar.

NASA astronatlarından Andres Feustel da bu görüntüye kayıtsız kalmayarak, yerin tam 250 km üstünden tehlikeli volkanik dağın fotoğraflarını dünyamıza ulaştırma ihtiyacı hissetmiş. Feustel tarafından fotoğraflanan Kilauea, şu sıralar ABD Jeoloji Araştırmaları (USGS) topluluğunun da yoğun ilgisini çekiyor. ABD’li jeologlara göre bu tür yoğun ve uzaydan dahi görülebilen volkanik hareket, büyük bir patlamanın tehlikelerini işaret ediyor olabilir. Zira bahsi geçen dağ, lokasyon olarak Hawaii halkının yaşam alanlarına oldukça yakın.

Diğer bir bakış açısına göre kesin olarak bir patlama ihtimalinden bahsetmek güç. Oluşan yoğun kül ve dumanın sebebi dağın kendi içinde oyularak daha derinlere inmesine dayanıyor. Yani ‘lavdan oluşmuş bir göl’ bu dağın şu sıralar yaşadığı aktifliğin potansiyel sonuçlarından biri. Uzaydan görülür olması bu dağın gerçek anlamda kesinlikle patlayacağı anlamına gelmiyor, fakat işler ters gider de volkanik dağ patlamayı tetikleyecek bir tepkimeye girerse facianın boyutu korkunç bir hal alabilir. Hatta farklı bir senaryoya göre patlama olmasa dahi bahsi geçen lavlar zamanda daha fazla yaşam alanlarına ulaşabilir.