Uzaydaki Sinyallerin, Uzaylılara Ait Olmadığına Dair 5 İspat

Stephen Hawking’in hepimizi uzaylıların varlığını söyleyerek ürküttüğü dönemde, muhtemel yabancı yaşama dair en güçlü kanıtlardan birisi sayılan FRB’ler tartışma konusu oldu.

Günümüz dünyasının en büyük gizemlerinden birisi, gezegenimiz dışında yaşaması muhtemel diğer ırkların var olup olmadığıdır. Binlerce komplo teorisi, sahte kanıtlar, düzmece hikayelerle yabancı yaşamların varlığına dair olan merak gün geçtikçe artıyor.

Hal böyle olunca kamuoyunun fikrini aydınlatmak isteyen bilim insanları, çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Ancak bazen kanıt olarak adı geçen şeyler hakkında toplumları aydınlatmak için araştırma yapmak gerekiyor. Örneğin Hızlı Radyo Sinyalleri diyebileceğimiz ve FRB adıyla bilinen yıldızlararası radyo sinyalleri, en gizemli “kanıtlardan”.

Uzunca bir süredir, uzayın derinliklerinden ve farklı noktalardan gelen FRB’lerin gelişmiş canlılar tarafından gönderildikleri düşünülüyordu. Son derece hızlı gerçekleşen anomaliyi gözlemlemek ve kayıt altına almak o kadar zor ki, ortaya çıktıklarından beri oldukça nadir bir şekilde gözlemlendiler. Ta ki teknolojik donanımlarımız, binlerce ışık yılı uzaklıktan gelen sinyalleri yakalamak için uygun seviyeye gelene dek…

İşte FRB’lerin olası bir uzaylı ırkına dair işaret olduklarını yalanlayan 5 kanıt niteliğinde detay.

1.) FRB’ler sanılanın aksine çok yaygınlar. Yakın zamanda kayıt altına alınan patlamalara dayanarak, gözlemlenebilir uzayın tamamında, her gün 10.000'in üzerinde FRB gerçekleştiğini söylemek mümkün.

2.) FRB sinyalleri değişkenlerdir. Enerji yoğunluğu, sinyal gücü ve zaman aralıkları düzensizdir, süpernova gibi doğal bir fenomene işaret eder.

3.) Aktif galaksilerin FRB’lere benzer radyo sinyalleri ürettikleri gözlemlenmiştir. Süper öldürücü kara delikle onları etkileyebilirler.

4.) FRB'ler, insanlığın yaydığı en güçlü radyo sinyallerinden yaklaşık 1019 kat daha güçlüdür. Yüksek enerjili elektromanyetik patlamalar yarattığından şüphelenilen dev yıldızlar, nötron yıldızlarının çarpışmaları FRB’ler için doğal bir açıklama olabilirler.

5.) FRB'ler için birçok astrofizik açıklama mevcuttur. Aktif Galaktik Çekirdek (AGN), galaksilerin merkezinde, elektromanyetik spektrumda normalden daha yüksek bir parlaklığa sahip kompakt bir bölgedir. Bu tür aşırı yıldız dışı radyo sinyali, mikrodalga, kızılötesi, optik, ultra-mor, X-ışını ve gama ışını dalga üretimine AGN’lerde rastlamak mümkündür.

Kısaca, uzaylıların varlığına inanmak için daha güçlü kanıtlara ve daha çok çalışmaya ihtiyacımız var.