Uzaydan Gelen ‘Wow Sinyali’nin Gizemi 40 Yıl Sonra Çözüldü!

Uzaydaki yaşama yönelik merakıyla bilinen Dr. Jerry Ehman 15 Ağustos 1977'de araştırmaları sırasında gizemli bir sinyal tespit etti. Radyo patlaması o kadar tuhaftı ki, hemen araştırma sonuçlarını yayımladı. Bugün o tarihteki olayın gizemi çözüldü ve bir kuyruklu yıldızın gaz bulutu olduğu anlaşıldı.

Son yıllarda bilimin uzay araştırmalarındaki, odak noktası FRB adı verilen ve ekstra güçlü siyaller olan gizemlere kaydı. Hatta bu sinyalleri araştırmak için Avustralya’da kurulan dev bir teleskop, faaliyete geçtiği ilk günlerde 2 gizemli sinyal yakalamayı başarmıştı:

Bundan tam 40 yıl önce gerçekleşen keşif ise o dönemin teknolojisiyle fazlasıyla garip sonuçlar vermişti. Profesör Antonio Paris, Florida'daki St. Petersburg Üniversitesi'nde bir gök bilimci olarak görevine devam ederken, 40 yıl önceki ilginç olayı mercek altına aldı. 2016’da başlayan araştırması sonuçlandı ve söz konusu radyo sinyalinin iki kuyruklu yıldızın gaz bulutundan başka bir şey olmadığı sonucuna ulaştı.

Söz konusu kuyruklu yıldızlar 2006 yılına kadar keşfedilmemişlerdi:

Spektral kuyruklu yıldızların 1977 olayına neden olan aynı yıldızlar olduğu sonucu, Dr. Erhman’ın çalışma yaptığı dönemlerdeki teknolojik yetersizliklerden dolayı ulaşılması imkansız bir sonuçtu. Çünkü kuyruklu yıldızların gaz patlamalarıyla sinyal yayabilme yeteneği 2006 yılında keşfedilmişti.

Prof. Paris, yıldızlar üzerinde 1 yılı aşkın süredir 200’den fazla gözlem gerçekleştirdi. Araştırma, 1420.25 MHz'lik "Wow" frekansının sorumlu olduğuna inanılan gaz kütlesini açığa çıkardı. Daha sonra gözlem için rastgele seçilen üç kuyruklu yıldız kümesi, söz konusu verileri doğruladı.

Bugüne kadar ortaya atılan tüm “Wow” sinyallerinin uzaylı medeniyetler tarafından gönderildiğini savunan teoriler, böylece çürümüş olabilirler. Bizimle iletişime geçmek isteyen canlıların varlığı mümkünse, yıllardır gizemini çözemediğimiz sinyalleri kullanmaları zaten bilimsel açıdan hiç bir gerçeklik taşımıyordu.



Çılgın Marslılar (Mars Attacks!) Filmi 1996

Bu araştırmanın sonucunda başka yaşamların varlığına yönelik ispat bekleyen ciddi bir araştırmacı ve komplo teorisyeni kitlesi var. Nitekim ortaya çıkan sonuç, onların midelerinde gaz yapacak gibi duruyor. Hayırlısı diyelim :)