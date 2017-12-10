Uzaydan İstanbul Manzarası

NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını paylaştı.

Kendisini denizci, test pilotu, NASA astronotu hepsinden önemlisi bir eş ve koca olarak tanıtan Randy Bresnik, uzayda NASA için görev yaptığı zamanlarda Twitter hesabından farklı şehirlerin fotoğraflarını yayınlıyor.

Randy, bugün öğle saatlerinde uzay üssünden "günaydın İstanbul" yazarak bir fotoğraf yayınladı. Bununla birlikte Bresnik'in neden bu fotoğrafı öğle saatlerinde yayınladığı ile ilgili bir fikrim yok. Muhtemelen sabah çektiği fotoğrafı paylaşacak fırsatı ögle saatlerinde bulabildi. Twitter üzerinden yayınlanan İstanbul fotoğrafı şimdilik 13 bin beğeni ve 4 bin retweet aldı.

Astronotlar uzayda cep telefonu kullanıp kullanmadığını merak edenler için; bildiğimiz akıllı telefonları kullanmıyorlar ancak istasyonlarda kullanılan ve uzay koşullarına özel olarak hazırlanmış telefonlara sahipler. Ülkemizin bu tarz küçük süprizlerde adının anılmasının gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum.