Asgardia, Daha Kurulmadan Demokrasiden Uzaklaşıyor

Uzayla ilgili bir medeniyet düşündüğümüzde, teknolojik olarak üst seviyede olan ancak hep bir kral ve çocukları tarafından yönetilen gezegenleri tahayyül edebiliriz. Ancak Asgardia, kendisini asla bir "Uzay Krallığı" olarak tanımlamıyor.

Uzayın bilinen ilk ülkesi olma yolunda adım adım ilerleyen Asgardia topluluğu bazı yüce hedefleri kendine görev edinmiş durumda. Bunlar, "Barışçıl kullanım, Dünya'yı uzay tehlikelerinden korumak ve uzayda askerden arındırılmış ve özgür bir bilimsel bilgi tabanı yaratmak." olarak ifade ediliyor. Peki kim bunlar diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim.

2016 yılında kurulan Asgardia, o zamandan bu yana insanlığın uzay ulusunun liderleri olması için çalışmalar yapmaya ve yıldızlara ulaşmaya zemin hazırlamayı denediler. Burada denediler kelimesini vurgulamakta fayda var. Geçtiğimiz yıllarda internet üzerinden vatandaşlık başvurularını (180.000 kişi) alan ülkenin bir de anayasası bulunuyor. Ancak kendisini demokrasi ile ilişkili ifadelerle nitelendiren Asgardia'nın anayasası oldukça tezat bir durum taşıyor. Zira vatandaşlar anayasaya "Hayır" oyu veremiyorlar. Anayasanın eleştirmenleri, "Üstün Uzay Konseyi" nin kontrolü gibi birçok şeyin hakimiyetinin kurucu Dr. Igor Aşurbeyli'ye verildiğini söylüyorlar.

Böyle bir otorite kurucu faktörünün Viyana merkezli STK'nın forumlarına düşmesiyle birlikte, Asgardia yurttaşları, daha birlikte yaşaadan müthiş bir kaosun içerisinde buldular kendilerini. Kendilerine Asgardlar diyen yurttaşlar, ülkenin kurucu değerlerinden bir kopuş yaşandığını hissettiler. Düşünsenize, uzayda koca bir kletokrasi hüküm sürüyor (hırsızlar yönetimi). Daha sonra Letonya merkezli bir internet gazetesi Asgardia halkının % 72.5'inin anayasayı onayladığını yazdığını da belirtmekte fayda var.

Bunun yanı sıra konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Asgardia vatandaşları, denetim altında olmaktan bıktıklarını da söylüyorlar. Zira henüz bir site arayüzüyle sıkıntılı süreçler yaşarken parlamento koltuğuna oturmak nasıl olurdu ki? Ancak Asgardia, en azından uzaya bir adım attı. Geçtiğimiz aylarda bir uydu fırlatan ülke, bayrak ve anayasanın dijital bir kopyasıyla birlikte “Dünya'yı resmen terk etti.” Asgardia ileride düzelir mi ya da bir ülke kurma pratiği tam olarak nasıl olur bunu biraz tarihe bakarak yorumlamak lazım. Her ne olursa olsun Asgardia, tüm insanlığı heyecanlandırmak için çok güzel bir proje olarak görünüyor. Aranızda Asgardia vatandaşı olan var mı?