Uzayın İlk Heykeli, 2018'de Fırlatılacak

Sanatçı Trevor Paglen, 2018 yılında yörüngeye 'sadece sanatsal bir jest' olması için heykel-uydu göndermeyi planlıyor. Paglen tarafından tasarlanan 'uydu' uzayın ilk heykeli olacak.

Sanat bir toplumu ileriye taşıyan nadir estetiksel ürünlerden bir tanesidir. Topum da bu estetiksel ürünleri ürettiği ölçüde ileriye gidebilmiş ve geleceğe yön verebilmiştir. Nevada Sanat Müzesi tarafından desteklenen Orbital Reflektör projesi de Paglen'e göre insanların birlite yaşamasını ve evrendeki yerini sorgulamasına yardımcı olmak için uzaya gönderilecek. Yörüngede asılı kalmaktan başka hiçbir işe yaramayacak olan heykel hakkında konuşan sanatçı Trevor Paglen, "Bunu yaparak insanları ona bakmaya ve gökyüzünü düşünmeye teşvik edebiliriz." ifadelerini kullanıyor.

Paglen, 2017 MacArthur Vakfı bursu alan bir coğrafyacı ve sanatçı. Kickstarter tarafından da desteklenen projesiyle uzaya "halka ait" bir heykel gönderecek ve kendi deyimiyle Orbital Reflektör, "hiçbir ticari, askeri veya bilimsel amaca sahip olmayacak".

Yeryüzünden 350 mil yani 560 km yukaru asılacak Orbital Reflektör önümüzdeki ilkbaharda Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssünden fırlatılacak. Öte yandan heykel çıplak gözle de görülebilecek. Projede çalışan Uzay mühendisi Mark Caviezel de yaptığı açıklamada Paglen'in projesini "Bu şimdiye kadar üzerinde çalıştığım her şeyden farklı" ifadeleriyle tanımladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, sizce Trevor Paglen'in projesi nasıl?