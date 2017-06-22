Uzayın ve Okyanus Diplerinin Yeni İşçisi: Yumuşak Robotlar!

Güney Kore'de DeployBot isimli bir robot geliştiriliyor. Robotun son derece yumuşak ve bu sayede her yere girebiliyor.

Eskiden çok özel olan robotlar, günümüzde normal bir şeymiş gibi gözükmeye başladı. Özüne bakıldığında hayatımızdaki birçok işlemi robotların yaptığını görüyoruz. Yine de robot denildiğinde akıllara yürüyen, koşan, uçan bir şey gelmek zorunda sanırım.

Tüm bu robot yığını arasında yeni bir tür geliştiriliyor, üstelik bunlar yumuşak.

Seul Ulusal Üniversitesi ve Sungkyunkwan Üniversitesi’ndeki Wei Wang ve ekibi tarafından araştırılan robotlar, esnek yapıları sayesinde özellikle uzay görevleri için ideal olmaları ile dikkat çekiyor. Normalde belirli bir omurgaya sahip robotlar görürüz, ancak bu robotların herhangi bir omurgası yok. DeployBot isimli robotlar omurgasız olduğu için neredeyse her yerden geçebiliyorlar. Bu da onları uzay yolculuklarında en büyük yardımcılardan birisi yapıyor.

DeployBot, içerisinde bildiğimiz şekilde bellek veya mekanik uçların kullanıldığı bir şey barındırmıyor. Toplamda sekiz modülü bulunan robot, dört bacak ve dört vücuttan oluşuyor ve tüm vücut, istediği gibi yeniden düzenlenebiliyor. DeployBot bu sayede herkesin giremediği yerlere rahatlıkla girebiliyor.

Bu yumuşak robotlar, içinde bulunan tellerden akan elektrik akımı sayesinde yürüyebiliyor. Ağır bir makine bulundurmadığı için kütlesi de bir hayli hafif olan robotlar, tasarımı gereği uzayda olduğu kadar okyanus tabanında da rahatlıkla yolculuk yapabilirler.

Belki de bundan 10 sene sonra herkesin yanında kişisel asistanı olarak bir DeoplotBot olacak. Ya da DeployBot’lar sayesinde okyanusun derinlikleri bilinmeyenden çıkarak dünyanın bilinen bölgelerinden birisi olacak.