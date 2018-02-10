Uzayla İlgili Gerçek Sanılan 8 Şehir Efsanesi

Herkes tarafından doğru olduğu düşünülen, ancak yanlış olan 8 uzay yanılgısını listeledik.

Uzay sırlarla dolu uçsuz bucaksız bir alan. İnsanoğlu bu sırların bir kısmını keşfetmiş olsa da, filmlerin ve dizilerin bu gerçekleri bizlere farklı yansıtmasıyla çok büyük bir kısım daha farklı şeylere inanabiliyor. Bu haberimizde sizlere genel düşünceden farklı olan şeyleri göstermeye çalıştık. Bir kısmını daha önce duymuş olabilirsiniz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan gerçek sanılan şehir efsanelerine geçelim.

Merkür Güneş'e en yakın gezegen olduğu için en sıcak olanıdır.

Bir gezegenin güneşten uzaklığı, gezegendeki ortalama sıcaklığı sanıldığı kadar etkilemez. Merkür Güneş'e en yakın gezegendir ve sıcaklığı ortalama 420 santigrat derecedir. Ancak Güneş sistemindeki en sıcak gezegen 462 santigrat dereceyle Venüs'tür.

Ay'ın karanlık yüzü.

Dünya’nın ve Ay’ın Güneş etrafında yaptığı hareketten dolayı bizler akşamları gökyüzüne baktığımızda sadece Ay’ın tek bir yüzünü görebiliyoruz. Ancak sanılanın aksine Ay’da karanlık bir yüz yoktur. Kendi etrafındaki dönüşü sayesinde bizlere farklı zamanlarda farklı yerlerini gösterir.

Dünya yuvarlaktır.

Bildiğimiz gibi Dünya kare yada düz değildir, dairesel bir şekli bulunmaktadır. Ancak sanılanın aksine Dünya’nın düzenli bir şekli yoktur ve daha çok patates yada armut gibi bir şekli olduğunu söyleyebiliriz.

Güneş sarıdır.

Güneş günün saatine bağlı olarak Dünya’dan bakıldığında sarı, turuncu veya kırmızımsı renklerde görünebilir. Ancak Güneşin asıl rengi beyazdır. Bizler ışık kırılması ve dalga boyları nedeniyle Güneşi farklı renklerde görüyoruz.

Uzay'da koruyucu giysiyi çıkartırsak patlarız.

Birkaç Hollywood filminden tanık olduğumuz sahnelerde koruyucu giysisi olmayan astronotlar patlayarak ölüyorlar. Ancak sanılanın aksine düşük basınçta kıyafetleri çıkartmak patlamanıza neden olmaz. Aşırı düşük basınç, akciğerler, kalp ve beyin gibi organlarda yarattığı etkilerden dolayı ölümcüldür. Ancak bedeninize bir bütün halinde ulaşılabilir.

Güneş bir ateş topudur.

Güneş sanılanın aksine yanan bir ateş topu değildir. Etrafa yaydığı ısı ve ışık nükleer reaksiyonlar sonucu bu görüntü ortaya çıkmaktadır.

Dünya ve Venüs aynıdır.

Venüs, gezegenimizin ikizi olarak adlandırılmaktadır ve bu durum ikisinin en azından bir çok açıdan aynı olduğu izlenimini bırakmakta. Ancak Venüsün yüzeyi Dünya'dan farklı olarak son derece ölümcüldür. Bunun dışında da Venüs hem boyut hem de içerisinde barındırdığı elementler açısından da Dünya'dan epeyce farklıdır.

Yaz mevsiminde Dünya, Güneş'e daha yakındır.

Belki de bu durum, haberimizdeki herkes tarafından kabul gören en büyük yanlış bilgi. Mevsimlerin oluşma sebebi, Dünya’nın yörüngesel hareketi sırasında oluşan eksenel değişim sonrası Güneş ışınlarının daha dik gelmesidir. Dünya belirli dönemlerde Güneşe yaklaşıp uzaklaşsa da bunun temel olarak mevsimlerin oluşmasına bir etkisi yoktur.