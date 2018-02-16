Muhtemel uzaylı yaşamlarının gönderme ihtimali olan radyo sinyallerini dinleyen gök bilimcilerin bu çabası, çok daha güçlü bilgisayarlar gerektiriyor. Akıllarındaysa bu sistemlerin kullanıldığı diğer bir alan kripto para madenciliği var.

Kripto para madenciliği ve ekonomisinin yarattığı çılgınlık yüzünden pek çok sektör zora girdi. Uzay araştırmacıları, uzaylı sinyallerini takip etmek için kullanmak istedikleri sistemlere kolayca erişemiyorlar. Çünkü bu sistemler, kripto para madenciliği yapanların yoğun talebiyle karşı karşıya.

Kaliforniya’daki Berkeley Üniversitesi’nde bulunan SETI’nin (Yabancı Yaşam Araştırma Merkezi) baş bilim insanı olan Daniel Werthimer, BBC’ye açıklamalarda bulundu. Werthimer, araştırmaları için gereken görüntü işlemcilerinin (ekran kartı olarak bildiğimiz GPU’ların), gün geçtikçe pahalı olmalarından yakındı. Fiyatları neredeyse iki katına çıkan ekran kartları gerçekten de cep yakmaya başladılar.



SETI'deki teleskoplar

Görsel verileri işlemek için geliştirilen araştırma bilgisayarları özel olarak tasarlanmış olsalar da GPU’lar, tekrarlanan hesaplamaları gerçekleştirirken hızları ve etkinlikleri sayesinde çok işe yarıyorlar. Ancak aynı şekilde kripto para madenciliği yüzünden oldukça talep görüyorlar. Sonuçta insanlar evlerine ya da iş yerlerine uzaylı araştırma bilgisayarları kurmak için değil, madencilik sistemleri inşa etmek için yarışıyorlar.

Bu sistemler, bilim insanlarının araştırmaları hızlı yapmaları ve çabuk sonuç almaları için kilit bir rol oynuyorlar. Werthimer BBC'ye verdiği demeçte, "SETI'de uzaylı sinyallerinin hangi frekanslarla yayınlandıklarını bilmediğimiz için, mümkün olduğunca çok frekans kanalını araştırıyoruz" dedi. Gök bilimci, "Ayrıca birçok farklı sinyal türlerini de aramak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

SETI’deki bazı teleskoplarda, 100’ü aşkın GPU kullanılabiliyor.

Radyo sinyalleri araştırmaları, yükselen GPU fiyatlarının ve dolayısıyla kripto para madenciliğinin tek kurbanı değil. 2017 yılında yayınlanan bir rapor, kripto para madenciliğinden doğan talebi karşılamak için yapılan işlemci üretiminin yol açtığı karbon emisyonuna dikkat çekti. Aynı zamanda küresel kripto para madenciliği, yeryüzündeki çoğu ülkeden daha çok elektrik tüketimine sebep oluyor.

Eğer GPU sıkıntısı devam ederse, astronomi araştırmalarının durma noktasına geleceği söyleniyor. Bu durumda yakın zamanda G.O.R.A ile iletişim kurma ihtimalimiz de azalıyor.