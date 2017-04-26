Uzaylı Avcısı Dev Teleskoplardan 11 Garip Sinyal Alındı!

Dünyanın en büyük bilimsel projelerinden biri olan Breakthrough Listen kapsamında, Samanyolu Galaksisi'nin ötesinden elde edilen sayısız veri incelendi. Elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcı.

Breakthrough Listen dünyanın ötesinde medeniyetlerin kanıtlarını bulmak için geliştirilen en kapsamlı bilimsel araştırma platformu. Yürüttükleri araştırmanın kapsamı ve gücü benzeri görülmemiş bir ölçekte.

Program, Dünya'ya en yakın konumda bulunan 1.000.000 yıldız hakkında yapılan bir araştırmayı içeriyor. Samanyolu'na en yakın 100 galaksideki sinyaller ayrı ayrı incelendi. Kullanılan mimariler dünyanın en güçlüleri arasında. Söz konusu teleskoplar, bilgi edinme amaçlı mevcut teleskoplardan 50 kat daha hassaslar.

Radyo taramaları, önceki taramalardaki alanın 10 kat fazlasını kapsıyor. Ayrıca radyo spektrum seviyesi 5 kat artırılmış, üstelik tüm bu işlemler 100 kat hızlı gerçekleşiyor. Teleskoplar, 1000'e yakın yıldız sisteminin herhangi birinden dünyaya gönderilecek bir aracın radarını saptayacak kadar hassas.

Uzmanlar, 600'den fazla yıldızı içeren bir bilimsel makale yayınladılar. Program Stephen Hawking ve milyarder Yuri Milner tarafından da destekleniyor. Bilim insanları, Batı Virginia'daki Green Bank Radyo Teleskobu'nu, Kaliforniya'daki Mt Hamilton'daki Lick Observatory'i ve Avustralya'daki Parkes Teleskobu'nu kullanarak söz konusu verileri elde ediyorlar.

Araştırmacılar 1 ışık yılı uzaklıktaki yıldızlardan, 163 ışık yılı uzaklıktaki yıldızlardan gelenlere kadar sayısız veriyi inceledi. Sonuçta teleskoplardan gelen 11 garip sinyal “özellikle” işaretlendi. Uzmanlar şimdiye kadar hiç rastlamadıkları türdeki bu sinyalleri inceliyor. Elbette sinyallerin kesin olarak uzaylıların varlığını ispatladıklarını söyleyemeyiz ama sinyallerin garipliği ve karmaşıklığı bilim insanlarını şaşkınlığa düşürmüş durumda. Araştırmalar sürüyor, ama bu kez gerçeğe hiç olmadığı kadar yakın olabiliriz.