Bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma, uzaylılardan gelecek olası bir mesajın tehlikelerini gösteriyor.

Bilim adamları, uzaylılardan gelecek olan mesajların doğa ve insanlık açısından kötü şeylere sebep olabileceğini düşünüyor. ABD'nin New York eyaletinde bulunan Cornell Üniversitesi'nde bir grup insan tarafından yapılan çalışma, olası uzaylı mesajlarının risklerini analiz ediyor. Araştırma, insanlığın bu tip bir mesajdan nasıl korunması gerektiğini anlatıyor.

Sonneberg Gözlemevi'nden Michael Hippke ve Hawaii Üniversitesi Fizik ve Astronomi bölümünden John G. Learned bu durumu şöyle açıklıyor: "Uzaydan gelen karmaşık bir mesajı çözümleyebilmek ve analiz edebilmek için güçlü bilgisayarlar gerekebilir. Böyle bir mesaj kesin olarak açıklığa kavuşturulamaz ve insanlık için ciddi bir tehdit olarak kalır. Riskten kaçınmak için bu mesajların yok edilmesi gerekmektedir."

Kısa süre önce yayınlanan bu çalışma, uzaydan gelecek olası bir tehditin insanlık tarihinde yaşanmış en büyük olaylardan birine sebep olması ihtimali üzerinde duruyor. En basitinden, uzaydan "Güneşinizi Supernova'ya yollayacağız." şeklinde bir mesaj alındığını düşünün. Bu, gerçek veya değil, tüm dünyada çok büyük bir paniğe sebep olur.

Dünya dışından gelecek bir mesajın daha farklı tehlikelere de yol açabileceği açık. Bu tip mesajlar, insanlarda oluşabilecek panik dışında, teknik sorunlara da yol açabilir. Dünya'daki tüm bilgisayarların bir anda çöktüğünü düşünebiliyor musunuz? Sanırım bu çok daha korkutucu olur. Hippke ve Learned, bu tip bir mesaj sonucu oluşabilecek hasarların geri dönüşünün çok daha zor olacağını ve bu konuda temkinli olunmasını öneriyor. Alınabilecek önlemlerle ilgili dün bir haber yayınlamıştık. İlişkili haber kısmından da okuyabilirsiniz.