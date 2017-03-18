Uzaylılar Dünyaya Esrarengiz Sinyaller Gönderiyor Olabilir

Harvard'lı bilim insanları uzayın derinliklerinden çok güçlü sinyaller alıyor olabileceğimizi iddia ediyor

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinde görev yapan Profesör Avi Loeb uzaylıların dünyamıza esrarengiz sinyaller gönderdiklerini fakat bilim insanlarının bunları yanlış yorumlamış olabileceklerini iddia ediyor. Uydular vasıtasıyla dünyamıza gelen ilginç radyo dalgalarının aslında uzayın derinliklerindeki devasa uzay gemilerinden sızıntı olabileceğine dikkat geçen Loeb, bilim dünyasında kafa karışıklığına neden olan hızlı radyo patlamalarının (FRB) üst düzey uzaylı teknolojisinin kanıtı olabileceğini ifade etmekte.

Radyo emisyonlarından gelen ve saniyenin binde biri gibi kısa bir süre içinde görünüp kaybolan ani ışıklar olarak tanımlayabileceğimiz hızlı radyo patlamalarının kaynağı henüz anlaşılabilmiş değil. Loeb, 2007'de keşfedildiklerinden bu yana bilim adamlarının kafasını karıştıran bu hızlı radyo patlamalarının, uzaylı teknolojisinin bir kanıtı olabileceğini iddia ediyor. Profesöre göre bu sinyallerin kaynağı oldukça büyük vericiler olabilir. Uzay boşluğunda gezinen bu gezegen büyüklüğündeki sinyal aktarıcılar uzayda seyahat eden gemileri kontrol etmek için kullanılıyor olması muhtemel.

Loeb ve çalışma arkadaşları böylesine bir teknolojinin bizim sahip olduğumuz teknolojiden oldukça üst düzey bir teknoloji olduğunun altını çiziseler de fizik kurallarına aykırı olmadığını belirtiyor ve konuyla ilgili daha fazla araştırılma yapılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Yani heyecanlanmak için biraz erken gibi gözüküyor.