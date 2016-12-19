Uzaylılara 'Dünyalı Misafirperverliği': Uzaya Turta Gönderildi!

İngiltere'nin Wigan kentinde düzenlenen "Dünya Turta Yeme Şampiyonası" adına uzaya bir adet turta gönderildi.

Son dönemlerde uzay adına birçok gelişmeler yaşanırken özellikle Felix Baumgartner'ın 14 Ekim 2012 tarihinde 39000 m yükseklikten dünyaya atlayıp 1342 km/s hıza ulaşarak dünya rekorunu kırdığı atlayış sonrası uzaya, yani en azından stratosfere birşeyler gönderme alışkanlığı kazanıldı. Balon ile şimdiye kadar, telefon, oyuncak vs gönderdiğimiz uzaya bu sefer de İngiltere'nin Wigan kentinde düzenlenen "Dünya Turta Yeme Şampiyonası" adına turta gönderildi.

45720 metre yükseklğe kadar çıkan turta, tabii sonradan bi tur atıp geri geliyor. Sonuç olarak ilginç ve garip bir şeyi daha uzaya göndermiş olan İngilizler'in bu kafasını anlamak biraz zor olsa gerek.