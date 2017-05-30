Uzaylılara Kafayı Takan Yönetmenin Yeni Filminden Fragman!

District 9, Elysium gibi önemli bilim kurgu filmlerinin yönetmeni Neill Blomkamp, adını henüz belirlemedikleri gizemli projesi “Oats Volume 1” için mükemmel bir fragman yayımladı.

Neill Blomkamp, uzaylı istilasına yönelik farklı bakış açılarını yansıttığı yapım District 9 ile adını büyük kitlelere duyurmuştu. Ardından kendine özgü hikayesi ile beğeni toplayan Elysium filmiyle rüştünü ispatlamıştı. Gelecek projesinin adını henüz netleştirmeyen yönetmen, iş birliği yaptığı Oats Studios aracılığıyla yeni yapımı hakkında ipucu verdi.

Üzeri değişik bir dokuyla kaplı ürkütücü Eyfel Kulesi görüntüsü ile başlayan fragmanda, Dünya'ya insanlarla savaşmaya gelen uzaylıların saldırganlığı göze çarpıyor. Olaylar hem Teksas hem de Vietnam’da geçiyor ve bizlere soluksuz izleyeceğimiz bir yapımın sinyallerini veriyor.

Şu an için projenin son adı belli olmasa da Oats Volume 1 yakında gelecek gibi duruyor. Efsane yönetmenin yeni yapımını izlemek için şimdiden sabırsızlanmaya başladık.