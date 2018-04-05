Uzaylı Avcılarına Kötü Haber: Uzayda Fosfor Miktarı Azalıyor

Evren uçsuz bucaksız ve bir o kadar da komplike bir yapıya sahip. Konu üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar, tüm gezegenlerin benzer özelliklere sahip olmadıklarını gördüler. Gezegenler yaşam unsuru açısından değerlendirilirken göze çarpan en temel unsurlardan biri de fosfor elementiydi.

Fosfor elementi, hücrelerin enerjiyi yönetmesini sağlayan hayati bir bileşendir ve bu elementsiz bir gezegen düşünülemez. Cardiff Üniversites’nden gelen astronmlar yaptıkları araştırmalar sonucu, yaşamın varlığını sürdürebilmesi için gerekli malzemelerin olmaması durumunda, en ideal gezegenlerin bile yaşanmaz hale geleceğini belirttiler. Ortak kanıya varan astronomlara göre, fosfor eksikliği bir gezegenin varlığını sürdürmesinde en değerli taştı.

Bu bağlamda Cardiff Üniversitesi araştırmacılarından olan Dr. Jane Greaves, “Astronomlar fosforun kozmik kökenlerine daha yeni dikkat etmeye başlamışlar ve bir dolu sürprizle karşılaşmışlardır.” dedi. Greaves, fosforun uzayda tükenmesi halinde, uzaylı olarak nitelendirdiğimiz varlıkların da hayat belirtilerini kaybedeceklerini ifade etti.

Çalışmalarına ara vermeden devam eden astronomlar, uzayda ne kadar fosfor ve demir bulunduğunu belirlemek için bir süpernova patlamasının kalıntıları olan Yengeç Bulutsusu’nun üzerinde çalıştılar. Sonuçlara göre fosfor miktarı daha önceki gözlemlere göre daha da azalmıştı. Bunun anlamı ise fosforun yokluğu gezegenimizde ve uzayda önemli değişimlere neden olabilirdi.

Bir gezegenin yaşam döngüsünü desteklemesi için yeteri kadar fosfor miktarına sahip olması gerekiyor. Şu an için yeni olan araştırmalara devam edilerek daha kesin sonuçlar da kısa zamanda gelecektir. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uzaylılar var mı? Varsa bu durum onları etkileyebilir mi?