Uzaylılardan Mesaj Alırsak, Okumadan Silmemiz mi Gerek?

Evrende bizden başka canlıların yaşayıp yaşamadığı, geçmişten bu yana hepimiz için merak uyandıran bir konu olmuştur. Bununla ilgili bilim adamları çeşitli proje ve anketler gerçekleştirmişlerdir. Dürüst olmak gerekirse, insanlık şu an dünya dışı bir medeniyetten mesaj alacaksa, bu uygarlık tarihinin en büyük olayı olacaktır.

Yapılan yeni araştırmalar, böyle bir mesajın insanlık adına tehlike oluşturabileceğini ortaya çıkardı. Bu sebeple ayrıntılı olarak, ihtimaller ele alınmış ve insanlığın kendisini kötü niyetli posta ve virüslerden nasıl koruyabileceği düşünülmüştür.

Konuyla ilgili yakın zamanda gazetelerde “Yıldızlar Arası Mesajı Arındırmak Mümkün Değil” başlıkları atılmış ve bu başlık, akıllarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştur. Çalışmayı Almanya'daki Sonneberg Gözlemevi'nden bağımsız bir bilim insanı olan Michael Hippke ve Hawaii Üniversitesi'nde Yüksek Enerji Fiziği Grubu'nda profesör olan John G. gerçekleştirmiş, yine birlikte SETI hakkında öngörülmeyen sonuçları incelemişlerdir.

İncelemeler sonucunda iki bilim insanı, dünya dışı uygarlık fikrinin insanlığa tehdit oluşturabileceği, bu durumun sadece bilim kurgulardan ibaret olmadığı sonucuna varmışlardır.

Dünya dışı varlıklardan gelebilecek bir mesajın panik ya da kendine zarar verme davranışına neden olabileceğini ve yanlış bilgilere sahip olabileceği ihtimalinin ötesinde, virüs veya başka teknik sorunlar içerebileceğini öngörmüşlerdir.

Temel olarak, dünya dışı yaşam söz konusu olduğunda, internet güvenliği kuralları geçerli olabilir. Araştırmacıların önerisi ise mesaj almaya başlarsak, bu mesajlara itibar etmememiz ve spam kutusuna düşmesi için gerekli ayarlamaları yapmamızdır.