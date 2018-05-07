Uzaylıların Bizi Keşfetmeme Sebepleri Teknolojilerinin Yetersiz Olmasından mı Kaynaklanıyor?

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Biz uzaylıları yıllardır keşfedemedik. Peki onların bizi keşfedememelerinin nedenlerini hiç düşündünüz mü? Uzay araştırmacısı Michael Hippke, bu duruma farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

Eğer uzaylıların varlığına inanıyorsanız ve insanların neden hala onları keşfetmediğini düşünüyorsanız buna karşın birçok açıklama bulabilirsiniz. Bunun sebeplerinden bazıları insanoğlu hiçbir zaman Güneş Sistemi'mizden dışarı çıkamamış, başka bir gezegene hiç ayak basamamış ve uzayı yalnızca teleskopla gözlemleyebilmemizden kaynaklanıyor olabilir. 

Uzaylıların bizi neden bulamadığına gelirsek, karşımıza cevaplaması çok daha zor bir soru çıkıyor. Almanya'daki Sonnenberg Gözlemevi'nde araştırmacı olan Michael Hippke ise buna çok daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

Hippke'nin argümanına göre Dünya'dan daha farklı ve daha büyük bir gezegende artan bir yerçekimi problemi olabilir. Bu sebeple de - özellikle bize benzer bir teknoloji kullanıyorlarsa - uzaylı dostlarımızın gezegenlerinden uzaklaşması imkansız olabilir.  
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Yine de uzaylıların farklı koşullarla birlikte nasıl uzay çalışmaları yaptıklarını düşünmek, epey kafa yorulası bir mevzu. Belki de bu fazla zorluklar onları daha da büyük bir medeniyet yapmıştır.

Kaynak : http://bgr.com/2018/05/07/do-aliens-exist-super-earth-gravity/
Etiketler: uzay, uzaylılarla iletişim
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