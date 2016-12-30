Uzaylıların Varlığını Yüzlerce Yıl Öncesinden Gösteren Gizli Antik Bulgular!
Komplo teorisyenlerinin uzaylılarla ilgili iddiaları bitmek bilmiyor. Teoriler, yüzlerce hatta binlerce yıllık sanat eserlerinde uzaylıların tasvir edildiğini iddia ediyor.

İnsanlar uzun yıllardır uzaylılarının varlığını ispat etmek için uğraşıyor. Sadece komplo teorisyenleri değil; "Uzayda hayat var mı?" sorusunun cevabını arayan NASA gibi kuruluşlar dahi, yıldızlar ötesi mesajlarla çözüm arıyor. Arthur C Clarke'ın, Dead Space'in hemen girişindeki sözlerini de unutmayalım: "Uzayda hayat var mı, yok mu? İki olasılık da eşit derecede korkutucu."

Şimdi, uzaylarının tasvir edildiği iddia edilen antik eserleri inceleyelim:

Saint Emidius'un Duyurusu, 1486

This alter piece was painted by Italian artist Carlo Crivelli. Conspiracy theorists suggest that the ring depicted in the top left shining light onto Mary is actually a UFO spacecraft

Söz konusu resimde, Baş Melek Cebrail'in Meryem'e ışık tuttuğu an betimleniyor. Ancak gökyüzünü dikkatli incelediğimizde, UFO'ya benzer bir yapı ile karşılaşıyoruz. Bulutlar arasından süzülen figür, fazlasıyla bir uzay gemisini canlandırıyor. Resim ünlü italyan sanatçı Carlo Crivelli tarafından çizilmiş.

Ume No Chiri, 1844

Urobune refers to a mysterious, unknown object that was found drifting off the coast of Eastern Japan's Hitachi province in 1803. This illustration from 'Ume No Chiri' depicts the UFO-like object, which Hitachi sailors discovered floatinf in the ocean

Üç farklı Japon metninden ( Toen shōsetsu (1825), Hyōryū kishū (1835) and Ume-no-chiri (1844) uyarlanan resimde, Japonya'nın doğusunda yaşayan bir kadın resmediliyor. Asıl nokta ise, kadının yanında bulunan UFO benzeri mimari. 

Eucharis'in Yüceltilmesi, 1600

This 17th century work by Italian artist Ventura Salimbeni features God and Jesus looking out over the universe God created. But the strange, rounded object sat between the two resembles Russia's Sputnik satellite, launched over 350 years later in 1957

Ünlü İtalyan sanatçı Ventura Salimbeni; İsa ve Tanrı'yı tasvir etmiş. Asıl çarpıcı nokta ise ikisinin arasındaki uydu benzeri yapı. 

Aziz Wolfgang ve Şeytan, 1475

Famous 15th century German Renaissance painter Michael Pacher created this work around a legend that Saint Wolfgang tricked the devil into building a church. Conspiracy theorists claim that the figure depicting the devil in the painting could be a representation of an alien

Avusturyalı Rönesans sanatçısı Michael Pacher tarafından çizilmiş resimde, Şeytan, klasik olarak betimlenilmemiş ve garip biçimde uzaylıya benzetilmiş.

İsa'nın Vaftizi, 1710

Art experts suggest that this painting is a reference to a passage: 'The heavens opened, and the Spirit descended like a dove and (put) lighting upon him'. UFO hunters suggest that the disk-like object shown shining light onto John the Baptist and Jesus could be a UFO

Hollandalı sanatçı Aert De Gelder tarafından resmedilmiş: İncil'den bir pasajdan esinlenildiği iddia edilmişti: "Cennetin kapıları açıldı, Ruh, kuğu gibi aşağıya indi. Etrafında bir ışık huzmesi vardı." 

Resim kendisini anlatıyor. Çok da yorum yapmamıza gerek yok.

Peru Tepe Oynamaları, 6.Yüzyıl

Ancient Peruvians, such as the Nazca people, are famed for their centuries-old carvings in the Peruvian desert. This image shows a 6th century Peruvian hill carving that appears to depict an alien-like figure

Antik Perulular, tepelere görseldeki figürü işlemiş. Perulular bu görseli işlerken, Antik tanrılarını tasvir etmiş. Akılları epeyce karıştırıyor.

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Etiketler: uzaylı, komplo teorisi

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