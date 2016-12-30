Uzaylıların Varlığını Yüzlerce Yıl Öncesinden Gösteren Gizli Antik Bulgular!

Komplo teorisyenlerinin uzaylılarla ilgili iddiaları bitmek bilmiyor. Teoriler, yüzlerce hatta binlerce yıllık sanat eserlerinde uzaylıların tasvir edildiğini iddia ediyor.

İnsanlar uzun yıllardır uzaylılarının varlığını ispat etmek için uğraşıyor. Sadece komplo teorisyenleri değil; "Uzayda hayat var mı?" sorusunun cevabını arayan NASA gibi kuruluşlar dahi, yıldızlar ötesi mesajlarla çözüm arıyor. Arthur C Clarke'ın, Dead Space'in hemen girişindeki sözlerini de unutmayalım: "Uzayda hayat var mı, yok mu? İki olasılık da eşit derecede korkutucu."

Şimdi, uzaylarının tasvir edildiği iddia edilen antik eserleri inceleyelim:

Saint Emidius'un Duyurusu, 1486

Söz konusu resimde, Baş Melek Cebrail'in Meryem'e ışık tuttuğu an betimleniyor. Ancak gökyüzünü dikkatli incelediğimizde, UFO'ya benzer bir yapı ile karşılaşıyoruz. Bulutlar arasından süzülen figür, fazlasıyla bir uzay gemisini canlandırıyor. Resim ünlü italyan sanatçı Carlo Crivelli tarafından çizilmiş.

Ume No Chiri, 1844

Üç farklı Japon metninden ( Toen shōsetsu (1825), Hyōryū kishū (1835) and Ume-no-chiri (1844) uyarlanan resimde, Japonya'nın doğusunda yaşayan bir kadın resmediliyor. Asıl nokta ise, kadının yanında bulunan UFO benzeri mimari.

Eucharis'in Yüceltilmesi, 1600

Ünlü İtalyan sanatçı Ventura Salimbeni; İsa ve Tanrı'yı tasvir etmiş. Asıl çarpıcı nokta ise ikisinin arasındaki uydu benzeri yapı.

Aziz Wolfgang ve Şeytan, 1475

Avusturyalı Rönesans sanatçısı Michael Pacher tarafından çizilmiş resimde, Şeytan, klasik olarak betimlenilmemiş ve garip biçimde uzaylıya benzetilmiş.

İsa'nın Vaftizi, 1710

Hollandalı sanatçı Aert De Gelder tarafından resmedilmiş: İncil'den bir pasajdan esinlenildiği iddia edilmişti: "Cennetin kapıları açıldı, Ruh, kuğu gibi aşağıya indi. Etrafında bir ışık huzmesi vardı."

Resim kendisini anlatıyor. Çok da yorum yapmamıza gerek yok.

Peru Tepe Oynamaları, 6.Yüzyıl

Antik Perulular, tepelere görseldeki figürü işlemiş. Perulular bu görseli işlerken, Antik tanrılarını tasvir etmiş. Akılları epeyce karıştırıyor.