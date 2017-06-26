Uzaylılarla İletişim Kurma İhtimalimizi Artıran 7 Yöntem!

Uzaylılar hakkında birçok komplo teorisi mevcut, ancak bu varlıklarla hala iletişim kuramadık. Peki uzaylılarla hangi kanallardan iletişim kurabiliriz?

İnsanlık uzaylılarla henüz bir temas kuramadı, tabii bazı komplo teorilerine itibar etmiyorsak. 51. Bölge efsanesini göz ardı edersek, ne bir ET ile ne de X-Files’ta gerçekleşen gizemli olayların ardındaki varlıklarla bir karşılaşmamız olmadı. Ancak son 100 yıldaki teknolojik gelişmeler, uzaylılarla temas kurabileceğimiz yönünde bir ümide kapılmamızı sağlamıyor değil. İşte uzaylılardan mesaj alabilmemizin 7 yolu!

1- Radyo Dalgaları

Radyo dalgaları, 100 yıldan fazladır dünyada iletişim için kullandığımız bir fiziksel araçtır. Ancak bu dalgaları uzaylılarla iletişim için de kullanabileceğimize inanan onlarca bilim insanı mevcut. SETI araştırmaları bunun bir örneğidir. Uzaylılarla irtibat, belki de radyo dalgaları sayesinde olacaktır.

2- Lazerler

Lazer ışınları da tıpkı radyo dalgaları gibi uzaylıların bizimle iletişime geçmek için kullanabileceği teknolojilerden biridir. Lazer ışıkları ile çok çok uzak nesneler hedeflenebilir ve sinyaller saniyeler içerisinde gönderilebilir. Ancak burada esas soru şudur: Hangi dalga boyunda ışınlarla iletişim kurabiliriz?

3- Kozmos İle Oynamak

Bizden milyonlarca yıl ileride olabilecek bir uzaylı uygarlığı, evdendeki bazı cisimler üzerinde kontrol sahibi olabilir. Belki bazı nesneleri ışık hızına yükseltebilir, belki yavaşlatabilirler. Böyle bir enerji oynaması inanılmaz büyüklükte ve bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz sahnelerdeki gibi olabilir.

4- Çekim Dalgaları

Uzay-zamanın dokusunda bulunan bazı çekimsel dalgalanmalar, 2015 yılında keşfedilmişti. Belki de gelişmiş bir uygarlık, bu dalgalanmaları yaratarak insan ırkı ile iletişime geçmek istiyor. Henüz nedeni kesinleşmeyen bu bozulmalar, dünya dışı zeki varlıkların eseri olabilir.

5- Büyük Uzay Nesnelerini Evrenden Silmek

Eğer yeteri kadar büyük bir teknolojiye sahiplerse, galaksimizdeki gezegen veya yıldızlardan birini silerek bize varlıklarını gösterebilirler. Bu da iletişim kurmak için gayet uygun bir yöntemdir.

6- Solucan Delikleri

Solucan deliklerinin nereye açıldığı, hala fizikçi ve astronomları meşgul eden bir problemdir. Bazıları uzaylıların, uzaydaki solucan delikleri aracılığı ile bizlere radyo dalgaları gönderebileceğine inanıyorlar.

7- Fizik Kurallarını Değiştirmek

Uzaya baktığımızda, gördüğümüz fizik kurallarının evrenin her yerinde geçerli olduğunu düşünüyoruz. Ancak ya durum böyle değilse? Belki de uzaylılar fizik kurallarının tamamını çözdüler ve fizik kurallarını kontrol etmekteler! Belki de etrafımızda gördüğümüz tüm kozmik olaylar, uzaylılardan bizlere gelen birer mesajdır!