Uzaylılarla İletişim Kurulabilecek Tek Dil: Matematik!

Bazı araştırmacılar, insanlar ile zeki uzaylıların arasındaki iletişimi gerçekleştirebilecek tek dilin matematik olduğunu öne sunuyorlar.

Fikir, matematiğin de sanat ve müzik gibi hayatın bir parçası olmasından geliyor. Her yerde evrensel olan matematik ile dilini bilmediğimiz insanlarla bile anlaşabiliyoruz. Bu sayede de olağanüstü uygarlıklarla iletişim kurabiliriz.

Arizona Üniversitesi Matematik bölümünde emekli öğretim üyesi olan Carl DeVito, evrensel ve bilimsel kavramlara dayalı bir dil önerdi. Bu öneriyle de, Arizona'nın Mesa kentinde düzenlenen Astrobiyoloji Bilim Konferansı 2017'de çalışmalarını detaylandırdı.

Bilim insanları, Dünya'daki büyük gösterilerin (Sahra Çölü'nde çizilecek geometrik şekiller gibi), uzaklardaki uzaylı sistemlerinin dikkatini çekebileceğini düşünüyorlar.

Karşılıklı ilgi

DeVito, "Önce dikkat çekmek ve sonra anlam ifade eden kavram açıklamak, belki de sorunu çözmenin en iyi yoludur" dedi. "Belki uzaylı istihbaratının benzer fikirleri olacaktır ve bu nedenle bizzat kendilerini tanıyabiliriz."

DeVito, iki toplumun karşılıklı menfaatle ilgili kesin ve bilimsel bilgi alış verişinde bulunabilmeleri için önce birbirlerinin ölçüm birimlerini öğrenmeleri gerektiğini ileri sürüyor.

Dilbilimci R. T. Oehrle ile birlikte DeVito, farklı yıldız sistemlerinden gelen uygarlıkların birbirlerine, gezegenlerinin kitlelerini, atmosferlerinin kimyasal bileşimini veya yıldızlarının enerji çıktısını rapor edebilmelerini mümkün kılan tam da bu amaçla bir dil geliştirdi.

DeVito, "Elbette, bazı varsayımlara dayanıyor" dedi. Bu varsayımlar şunları içeriyor:

Her iki toplum da aritmetiği sayabilir ve yapabilir.

Her iki toplum da kimyasal elementleri ve periyodik tabloyu tanıyor.

Her ikisi de maddenin halleri hakkında niceliksel bir çalışma yapmışlardır.

Her ikisi de kimyasal hesaplamaları yapmak için yeterli kimyayı biliyorlar.

19. yüzyılda insanlara bilinen bu varsayımlarla ilgili olarak, DeVito, gram, kalori, derece (Kelvin) ve basınç birimleriyle de iletişim kurabileceğimizi söyledi.

Potansiyel zorluklar

Her şey yolunda gitse bile, belli başlı potansiyel zorluklar var.

Birincisi, onların geometrileri, bizimkinden farklı hesaplamalara sahip olabilir. Bu nedenle de sonuçlar, bizim tanıdık yasaların formülasyonundan çok farklı olabilir.

İkincisi ise, hareket matematiği farklıysa, uzaylılar bunları bizimle paylaşır mı? Nİhayetinde diferansiyel ve integral hesabı bilimin birçok alanında o kadar önemlidir ki, onlar olmadan bir bilim düşünmek zor. Ancak belki de bunlar sadece birer önyargı.

DeVito, yabancı bir toplumun Öklid geometrisinin eşitliğine sahip olup olmayacağını ise merak ettiğini söyledi. "Elbette bilemeyiz, ancak mekanik gibi temel bir alanda bile yabancı bir ırkın fizikinin kendimizinkinden çok ama önemli yollarla farklı olabileceğinin farkında olmalıyız" dedi.

Benzer şekilde, uzaylı bir uygarlık bizler gibi Kopernik kuramında olan güneş sistemini modelleyebilir mi?

Tüm soruların cevabı hala yanıtsız olsa da DeVito, uzaylıların fiziksel gerçeği anlamaları göz önüne alındığında, bir dil inşa etmeye başlayabileceğimizi düşünüyor. Matematiğin bu alanda ne olursa olsun gerekli olduğunu vurguluyor.

Ayriyeten, Dünya'lılar olarak çok akıllı varlıklar olduğumuzu öne süren DeVito, daha uzaylılar hakkında öğreneceğimiz ve öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu söyledi.