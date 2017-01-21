Uzaylıların Yaptığı Düşünülen Ancak Yıllardır Çözülemeyen Gizem: Nazca Çizgileri

Yeryüzünde ilginç hayvanların çizimlerinin olduğu ve MÖ 200 yılında çizildiği söylenen çizgilerin kim tarafından neden yapıldığı hala kanıtlanamadı.

Muhtemelen sosyal ağlarda gezerken Google Earth üzerinden alınmış, hayvan çizimlerinin olduğu ilginç ekran görüntülerine denk gelmiş ve "Abi bunu kim niye yapmış ki?" diye düşünmüşsünüzdür. Bilim insanları da bunu düşünmüş olacak ki bu devasa boyuttaki ilginç çizgiler üzerine yıllardır araştırma yapıyorlar.

Peru'nun insan yerleşiminden oldukça uzak bölgesinde bulunan ve MÖ 200 yılında yapıldığı tahmin edilen bu çizgilerin kim tarafından yapıldığı bilinmiyor, araştırmalar uzaylıları işaret ediyor ancak daha uzaylıların varlığı kanıtlanamamışken bu çizgilerin sorumlusu olarak onlar da gösterilemiyor. Öte yandan MÖ 200 yılında nasıl bu çizgiler uzaydan görüntülenmiş olabilir diye de düşünmemek elde değil.

Yapılan araştırmalara göre MÖ 200 ile MS 700 yılları arasında yapılan bu çizgiler gerçekten olan ya da gerçekte olmayan ancak hayal gücüne dayalı hayvanları simgeliyor. Bilim insanları o dönemlerde bu simgeleri çizenlerin nasıl bu çizgileri tepeden gördüğü sorusuna gelince ise, söylenene göre çizgiler yeryüzünden de zor da olsa anlaşılabiliyor. Tabii bu yine de o dönem uzaydan çizgilerin görüntülerinin hiç çekilmediği anlamını taşımaz.

Sonuç olarak bu ilginç çizgiler hakkında tek bilgi çizildikleri tarih ve neyi simgeledikleri. Bunun dışında tüm bilgiler gizemini korurken bilim insanlarının büyük bir kısmı bunun uzaylıların yapmış olabileceğini savunuyor.