Uzaylıya Benzeyen Yeni Bir Böcek Türü Keşfedildi!

Oregon Üniversitesi araştırmacıları, amber içinde korunan garip bir böcek türü keşfetti.

Oregon State Üniversitesi araştırmacıları, üçgen kafalı, uzaylıya benzeyen bir görünüşe sahip olağandışı yetenekli ve amber içinde korunan 100 milyon yıllık bir böcek keşfetti.

Dünyada bulunan böceklerin sadece 1 milyon tanesi kategorilendirilmiş ve keşfedilecek milyonlarca böcek türü daha var. Artık keşfedilen böceklerin sayısı bir adet arttı.

Bulgular, Cretaceous Research dergisinde yayınlandı. Böcek, muhtemelen ağaç kabuğundaki çatlaklarda yaşayan, dinozorlar yakındayken beslenecek akarlar, solucanlar veya mantarlar arayan küçük ve kanatsız bir tür. Garip yaratık, son derece korkutucu görünüyor.

"Bu böcek, bildiğim diğer böcek türleriyle uyuşmayan bir takım özelliklere sahip" diyen George Poinar, emektar bir profesör ve dünyanın önde gelen uzmanlarından biri.

Poinar'a göre, "Böceğin belki de en ilginç fiziksel noktası, aşırı şişkin gözleri ve üçgen kafası. Bu yapı bilinen böceklerden epey farklı ve böcek, kafasını çevirerek yaklaşık 180 derecelik açıyla çevreyi görme olanağı bulabiliyor."

Profesör Poinar, "Bu böceğin daha da garip yanı, başının uzaylı tasvirlerine benzemesi. Uzun boynu, iri gözleri ve garip başı ile böceğin, E.T'ye benzediğini düşündüm; hatta bu böceğin kafasına benzeyen bir Cadılar Bayramı maskesi bile hazırladım. Ancak çocuklar dehşete uğrayınca maskeyi çıkarmak zorunda kaldım."