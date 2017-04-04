Üzdü: Verizon, 'Yahoo' Adını Tarihe Gömecek!

Verizon, satın aldığı AOL ve Yahoo'yu tek bir çatı altında topluyor. Seçtikleri isim tartışmaya oldukça müsait.

Verizon resmi olarak Yahoo'yu satın almıştı hatırlarsanız, ancak yeni oluşturacakları içerik bölümünü "Oath" adı altında yeni bir isim altında toplayacaklarını açıkladılar. Bu isim şimdiye kadar duyduğumuz en kötü isimlerden biri olabilir. İçerik üreticelerine ya da muhtemel takipçilere hiç bir şekilde davetkar gözükmüyor. Adının Türkçe karşılığı “yemin” olan bir platform olacak. Nitekim işin diğer boyutu teknoloji aşıklarının yüreklerini dağlayacak kadar üzücü: Bu yeni isimle Yahoo tarihe gömülecek.

Çalkantılı bir sürecin ardından firma, Yahoo’yu 4.48 milyar dolar gibi bir fiyata satın almayı kabul etmişti. Geçen Temmuz'da satın alma işlemini açıkladıktan sonra Verizon, Yahoo'nun bir kez değil iki kez büyük bir veri ihlali yaşadığını belirtmiş ve logosundan “.com” ibaresini indirmişti.

Şimdi Verizon, satın alım sürecinin sonuna doğru yaklaşıyor ve geleceğe yönelik hedeflerini açıklamaya başlıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise tıpkı Yahoo gibi yeni satın aldığı arama motoru AOL ve Yahoo'yu tek bir birim haline getirmek ve tek isimle hayata kazandırmak.

AOL CEO'su Tim Armstrong, attığı bir tweet ile yeni ismi doğruladı:

Youtube gibi dev bir rakip, Vimeo gibi işe farklılık kazandırmayı görev edinmiş içerik platformları karşısında Verizon, yeni Oath ile ne kadar başarılı olabilir bilinmez. Nitekim söz konusu rakiplerinin ardında sağlam firmalar bulunuyor.

Tüm süreci bekleyip göreceğiz. Yavaş yavaş yok olan efsaneler AOL ve Yahoo’nun adını artık nostalji olarak anmaya devam edeceğiz.