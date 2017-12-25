İki Muhteşem Telefon Özelliği 2018'de Gerçek Olur mu?

Akıllı telefonlar gün geçtikçe daha da ilerleme kaydediyorlar. Peki gelecekte ne tip yenilikler bekleyebiliriz?

Telefonlarda dokunmatik özellik ve parmak izi tarayıcılarının kullanımı uzun yıllar rüya gibi görüldü ama, artık gerçek oldular. Akıllı telefon özellikleriyle ilgili olarak geleceğe dönük çok sayıda fikirle karşılaşıyoruz. Bükülebilir ekranlar ve telefon ekranının içerisine gömülmüş parmak izi tarayıcıları bunlardan sadece bir kaçı. Ama bu özelliklere 2018 yılında ulaşıp ulaşamayacağımız henüz belli değil. Bununla birlikte son dönemlerde çıkan bazı haberler ve çalışmalar, tüketicilerin bu özelliklere yeni yılda ulaşıp ulaşamayacakları sorusuna kısmen de olsa açıklık getiriyorlar.

Bükülebilir ekranlar: ihtimal dışı

Samsung 2013 yılından bu yana bükülebilir ekrana sahip bir cihaz modeli üzerinde çalışma yürütüyor. Bir çok kişinin ‘Samsung Galaxy X’ olarak adlandırdığı bu modelin ortasından bükülebilir özelliğe sahip olması bekleniyor. Samsung’un yakın zamanda yaptığı bir basın açıklamasına göre rivayetlere konu olan model numarasının Galaxy X olmayabileceğine, daha çok profesyonel uygulamalara dönük olarak kullanılacak, sağlam bir model olacağına işaret ediyor.

Galaxy X’in en azından şimdilik bu açıklamayla birlikte gündemden çıkması nedeniyle Samsung’un 2018 yılında bükülebilir ekranlı bir cihaz yayınlayıp yayınlamayacağı da iyiden iyiye belirsizlik kazanmış durumda.

Ekranı bükülerek kıvrılabilen, hatta rulo biçiminde sarılabilen telefon modeli tasarımına işaret eden teknolojilere yönelik patentler alan tek firma Samsung değil. Bükülebilir bir akıllı telefon modeline en yakın olarak görülen telefon modeli, ZTE Axon M idi. Fakat bu telefon da asıl itibariyle ortadan bir menteşe yardımıyla birbirine tutturulmuş iki ayrı telefondan oluşuyor.

Samsung’un bugüne değin çıkardığı telefon modelleri, özellikle de Galaxy Note 8 ile birlikte daha çok sağ ve sol köşelerden kıvrılır tipte bir tasarıma sahip. Bununla birlikte koruyucu camla kaplanmış olan bu özellik, fonksiyonel olmaktan çok görünüme yönelik bir özellik.

Ekran içi parmak izi tarayıcıları: Olası

Birkaç tanınmış telefon üreticisi 2017 yılında çıkardıkları cihazlardan fiziksel home tuşunu kaldırmışlardı. Apple’ın yeni iPhone X modelinde olduğu gibi bu cihazlar telefonda gezinmek için fiziksel buton yerine yazılım kullanıyorlar. Fakat Apple’ın son teknoloji telefonu tuş kilidinin açılması için yüz tanıma sistemini kullanırken (Ya da yüz tanıma girişimi başarılı olmazsa, dijital şifre), diğer bir çok telefonda ise tuş kilidinin açılması ya da satın alma işlemlerinin yapılması için parmak izi tarayıcıları kullanılıyor.

Parmak izi tarayıcıları hızlı ve kesin sonuçlar getiren özelliğe sahipler. Akıllı telefon üreticileri tarayıcıların telefon üzerinde konumlandırılacakları yerle ilgili olarak bir çok tasarımlar yaptılar fakat bütünsel ekran tasarımına en uygun olanı, tarayıcının ekran içerisine gömülmesiydi. Böylece sırf telefon kilidini açmak için konumlandırılmış bir buton da olmayacaktı. Yapmanız gereken tek şey ekrana basmak ve kilidi açmaktan ibaret olacak.

Maalesef bir çok üretici ekrana gömme parmak izi tarayıcısı yapımının zor olduğunu itiraf etmek zorunda kaldılar. Bu teknolojinin üretimi, kalite kontrol sorunları nedeniyle imkansız hale geliyordu. Bunun ana nedeni ise tarayıcının üzerine bir tabaka koyduğunuz zaman hassasiyetinin oldukça azalmasıydı.

Bu tip sensörlerin 2018 yılı akıllı telefon piyasasına girmeleri bekleniyor. Son çıkan haberlere göre Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip modeli olacak olan OnePlus 6’yı 2018 yılında çıkaracak. Bu itibarla bu özelliğe sahip olacak olan ilk tanınmış marka olacak. Tarayıcı üreticisi olan Synaptics’ de Clear ID FS9500 markalı ekran içi parmak izi tarayıcılarının diğer bir Çinli telefon üreticisi olan Vivo’nun telefonlarına konumlandırılacağını duyurmuştu. Fakat bu özelliğe sahip cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı ise henüz kesinlik taşımıyor.