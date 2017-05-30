GTX 1080'in bulunduğu en ince bilgisayar olmayı başaran Asus Zephyrus, üzerindeki muazzam donanımı ile oyunculuk ile iş hayatını birleştirmek isteyen oyuncular için muhteşem bir tercih olacak.

Oyun bilgisayarı denildiğinde akıllara masaüstü bilgisayarlar gelir. Son yıllarda bu düşünce aşılmaya başlandı. Sistemlerini git gide daha küçük alanlara sığdıran üreticiler masaüstünün hantal yapısı yerine dizüstü bilgisayarları oyun bilgisayarı olarak tasarlıyor. En iyi Gaming Laptop üreticilerine baktığımızda Monster, MSI, Asus ve Razer gibi firmaları görüyoruz. Bunlar arasında Asus yeni bir gaming laptop tanıttı. Asus Zephyrus ismi ile tanıtılan dizüstü bilgisayarın en önemli özelliği üzerinde GTX 1080 bulunan en ince dizüstü bilgisayar olması oldu.

1920 x 1080p çözünürlüğünde Full HD 15.6 inç büyüklüğündeki ekranla gelen dizüstü bilgisayar en ince yerde 16.9mm kalınlığındayken en kalın yerde 17.9 mm’ye kadar çıkabiliyor. Bu inceliği sayesinde içerisinde Nvidia GTX 1080 gibi bir canavarı tutan en ince bilgisayar olan Zephyrus, bu inceliği sağlarken diğer özelliklerden ödün vermiyor. 379 X 262 X 16.9 milimetre ölçülerinde olan bilgisayar batarya ile birlikte 2.2 kilogramlık bir ağırlığa sahip.

Intel’in son nesil Kaby Lake işlemcilerinden Intel Core i7 7700HQ’dan güç alan bilgisayar 2400 MHz hızında çalışan 24 GB’a kadar DDR4 RAM destekliyor. Asus Zephyrus’da, oyun bilgisayarlarının olmazsa olmazı haline gelen SSD seçeneği mevcut. Üstelik bu SSD, bizzat PCIe çıkışına bağlanabiliyor. Ayrıca 4 hücreli 50Wh güç sunan bir pilde bilgisayar ile birlikte geliyor.

Aktif Aerodinamik sistemi sayesinde çok daha soğuk ve sessiz çalışabilen Zephyrus için Asus tarafından dizleri kızartmayacağı sözü verildi.

Dizüstü bilgisayarın tasarımına geçtiğimizde çok garip bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bilgisayarın klavyesi, cihazın ucuna yerleştirilirken, trackpad’i en sağa çekmeyi tercih eden Asus, bu sayede oyunculara yönelik bir adım atmış.

Asus Rog Zephyrus’un ne zaman çıkacağı ve fiyatının nasıl olacağı ile ilgili bir bilgi şu anda açıklanmadı. İlerleyen günlerde yeni bilgilerin gelmesini bekliyoruz.