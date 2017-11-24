Üzerinde ‘İnsan Nüfusunu 500 Milyona İndirin’ Yazılı Anıt

ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan Rehbertaşı adındaki anıt üzerinde 10 emir bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de insan nüfusunun 500 milyona indirilmesi yönünde.

Yapımı 1979 yılında başlanan ve 1980 yılında da dikilen anıt, Robert C. Christian tarafından diktirilmiş. Bir gün Elberton Granite Finishing isimli şirkete giden Christan, şu cümleyi kurmuş: "Ben küçük bir grup Amerikalı'nın adına burada hem saat, hem takvim, hem de rehber olacak bir granit anıt siparişi vermek istiyorum."

Şirketin sahibi ise Cristan’ın projesine sıcak bakmamış ve normal fiyattan 3 kat fazla para istemiş. Christan ise buna hiç itiraz etmemiş ve pazarlık bile etmeden ücreti ödemeyi kabul etmiş. Sonra yapılan araştırmalar, Christan’ın belediyeye fazlasıyla bağış yaptırdığı ortaya çıkmış. Anlayacağınız rüşvetler hazırmış.

Gel zaman git zaman anıtın dikilmesi konusunda anlaşmaya varılmış. Her biri 20 ton ağırlığında ve 5 metre yüksekliğinde olan taşların arkasında ve önünde 8 farklı dilde yazılmış, 10 tavsiye bulunuyor. Bu tavsiyeler sırasıyla şöyle:

İnsan nüfusunu daima doğa ile uyumlu olarak 500.000.000'un altında tut.

Farklılıkların ve uygunluğun, gelişiminin çoğaltılmasını bilgece idare et.

İnsanlığı yaşayan yeni bir dil ile birleştir.

Tutku, inanç, gelenek ve her şeyi yönet.

İnsanları ve ulusları, adil yasalar ve hakkaniyetli mahkemeler ile koru.

Bütün anlaşmazlıkları ülkeler üstü bir mahkemeye bağla.

Küçük yasalar ve kullanışsız protokollerden kaçın.

Kişisel hakları, sosyal görevler ile dengele.

Gerçeği, güzelliği, aşkı, sonsuzlukla ahenk kurma arayışını taktir et.

Dünyada bir kanser olma, doğaya yer bırak, doğaya yer bırak.

İçlerindeki bazı maddeler yine insani olarak nitelendirilebilir. Fakat yazıldığı dönem dünyada ortalama 5 milyar insan yaşıyor desek, bu nüfusun 500 milyona indirilmesinin istenmesi bana biraz psikopatça geldi. Ayrıca son madde de gerçekten fazlasıyla dikkat çekici: Doğaya yer bırak, doğaya yer bırak.