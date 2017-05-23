Üzerinde Gökyüzü Kadar Yakut Bulunan Telefonla Tanışın!

Çin'in aşırı değişik telefonlarına bir yenisi eklendi. Boynunuza kolye diye asacağınız Vertu Signature Cobra Limited Edition duyuruldu.

Telefon almaya karar verdiğimizde birçok özelliğini göz önünde bulundururuz. Kamera, donanımlar, fiyatı gibi önemli ölçütleri göz önünde bulundurduğumuz telefonlar, son zamanlarda 1000 dolar barajını aşmaya hazırlanıyorlar. Fiyatların bu kadar yüksek olması bizi çileden çıkartırken, Çin’de zenginliğin sembolü olan bu telefonu görünce şok olduk.

Üzerinde kırmızı yakuttan yapılmış yılanlar bulunan telefonda 439 yakut ve 2 zümrüt taşı bulunuyor. Mozaik bir şekilde verilmiş yılan deseni, bir telefonun nasıl olması gerektiğini(!) gözler önüne seriyor -o kadar taş kullanıyorsun, en azından bir şeye benzet be kardeşim, olmamış bu-. Öyle kaliteli kameraları, dokunmatik ekranı ya da hafızası yok, ancak arama yapabilir ve mesaj atabilirsiniz. Bunun için ödeyeceğiniz ücret de son derece mütevazi bir rakam. Vertu Signature Cobra Limited Edition isimli telefonun fiyatı yalnızca 360.000 dolar. (1.268.854 TL) Dünyada yalnızca 8 kişiye satılan telefon mağazalarda satışa sunulmadı. Bunun yerine telefonu satın almaya karar veren parası fazla gelen insanlar, Vertu’yu arayarak Kobra telefonu talep ettiler. Toplamda 8 telefon satan Vertu, 2.88 milyon dolar kazandı.

Telefonu satın alınca, ücretsiz kargo seçeneği sizlere sunuluyor. Helikopter ile gönderilen telefon, Pokemon Go ya da başka mobil uygulamalar çalıştırmıyor ama dediğimiz gibi arama yapabiliyor. Olur da çok zengin olan bir takipçimiz telefonu satın alırsa, incelememiz için bize gönderir artık. :)