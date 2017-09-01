iPhone 8'in Üzerindeki Çentik Siyah Kullanmaya Zorlayabilir!

iPhone 8'in görüntüleri, siyah dışında çıkacak renklerin pek hoş bir görünüme sahip olmayacağını gösteriyor. Telefonun farklı renkte olması, ekranın bir kısmının içerisine giren kamera ve sensör alanı ile pek hoş anlaşamayabilir.

Apple, uzun bekleyişlerin ardından iPhone 8’i duyuracağı tarihi açıkladı. 12 Eylül 2017’de yapılacak konferansla duyurulacak telefonun ne gibi özellikle çıkacağı bilinmiyor, ancak ortaya çıkan yeni görüntüyle telefonun tasarımının nasıl olacağı hakkında az çok bilgi olduk.

Elbette gerçek telefonu görene kadar her şey birer spekülasyondan ibaret. Bu yüzden de 12 Eylül’e kadar yapılan haberlerin hiçbirinde %100 doğruluk veremeyiz, ancak tahminlere göre en gerçekçi iPhone 8 aşağıdaki görsel gibi olacak. Bu görsel telefonun şık görünmesine rağmen siyah olmayan telefonların çoğunda çentik şeklinde kamera ve sensörleri barındıran bir alan olduğunu gösteriyor. Bu alan, iPhone kullanıcıların canını bir hayli sıkabilir.

iPhone 7 ile beraber fotoğraflanan iPhone 8 görseli, telefon hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Görsel dışında telefon hakkında sızan birkaç bilgi daha var. Sızan bilgilere göre iPhone 8’de mat siyah, jet siyah, gümüş, altın ve gül altını renk seçenekleri bulunacak. Bu kadar çok rengin tek seferde çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum, ancak kullanıcıların daha kişiselleştirilebilir bir telefona ulaşması için güzel bir formül olabilir.

iPhone 8 ve onun parmak izi okuyucusu gibi çok derin soruları öğrenmemize yalnızca 12 gün kaldı. Peki, sizce yukarıdaki görselle çıkan iPhone 8’in giriş fiyatı ne kadar olacak?