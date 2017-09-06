ABD’nin San Francisco kentinin sokaklarında kendi kendine giderken kameralara yakalanan Toyota markalı bir araç, gizemli donanımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki Toyota gündüz vakti şehir içinde dolaştırdığı bu araçla neyin peşinde?

Gelişen robotik materyaller, yapay zeka yazılımları ve otomotiv teknolojileri bir araya gelince, büyük firmalar kendi kendine gidebilen araçlar üretmek konusunda kıyasıya mücadele içine girdiler. Uber, General Motors ve Google gibi şirketlerin öncülüğünde, geleceğin kara ulaşımı şekillenmeye çoktan başladı.

Ancak söz konusu otopilot otomobillerin nihai şekilleri hakkında net bir çıkarım yapmak zor. Firmalar bu konuda neredeyse hiçbir bilgi vermiyorlar. Elbette uzun süren araştırmaların meyvesi olan prototipleri görüyoruz, ancak bugün itibariyle tüketiciye sunulan tek otopilot araç Tesla’ya ait. Kaliforniya’da bulunan dünyanın teknoloji merkezi Silikon Vadisi’inde bahsi geçen öncü şirketlerin dışında 40’a yakın firma benzer teknolojileri deniyor.

Toyota ise son model dört çeker araçlarından birisi olan Highlander modelinin özelleştirilmiş bir versiyonuyla San Francisco sokaklarında görüldü. Araç üzerinde oldukça ilginç duran sensörler ve çeşitli cihazlar taşıyordu. Görüntüleri kaydeden Bussinies Insider editörleri, detayları paylaştılar:

Mat bir siyaha boyanan araç sorunsuz bir şekilde trafiğe uyum sağlıyor. Üst kısmında çok sayıda kamera bulunuyor:

Toyota'nın Kaliforniya eyaleti sınırları içerisinde kendi kendine giden araçları denemek için resmi bir izni bulunmuyor. Ancak yakın zamanda kendi otopilot sistemlerini geliştirmeye başlayan Nvidia ile anlaşan Toyota, belki bu yolla test sürüşü yapabilmiş olabilir.

Elektrikli araçlardan sonra şoföre ihtiyaç duymayan araçların üretimi için ciddi bir sanayi atılımı mevcut. Dünyanın önde gelen firmaları alıştıkları düzeni terk etmelerinin oldukça zor olacağını söylerken, işe yeni başlayan Tesla ve Nvidia gibi firmalar çok hızlı ilerliyorlar.