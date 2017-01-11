Üzerine Saldıran Köpekbalığına Zıpkınla 'Tek Atan' Dalgıç

GoPro'su ile birlikte dalış yaparak okyanusun tadını çıkarmak isteyen bir dalgıç, eğer yanında zıpkını olmasaydı belki de canından oluyordu.

Queensland kıyılarında diğer dalgıç arkadaşları ile birlikte dalış yapmaya giden 35 yaşındaki Danny Henricks, muhtemelen hayatının en korku dolu anları yaşadı.

Keşif dalışı yaparak deniz dibini araştıran Henricks, dalış yaptıkları bölgede köpekbalıklarının bulunduğunu bildiğinden yanına zıpkınını da almış. Kendi halinde suyun içinde takılan Henricks, bir anda üzerine gelen bir şey farketmiş, ardından da adrenalin dolu olay, saniyeler içerisinde gerçekleşmiş.

Söz konusu bölgede bulunan boğa köpekbalıkları, her ne kadar tehlikeli ve saldırgan olsalar da rahatsız edilmedikleri ve kendilerini tehdit altında hissetmedikleri takdirde insanlara kolay kolay saldırmıyorlar. Ancak Henricks, muhtemelen bölgenin en agresif boğa köpekbalığıyla karşılaşmış ve üzerine doğru hızla gelen köpekbalığına karşı, kendini korumak için zıpkınını kullanmış.

Tabi köpekbalıkları son derece eşsiz ve yavaş yavaş sayıları azalmakta olan canlılardan. Bu nedenle Henricks'in köpekbalığını zıpkınlaması, çoğu kişi tarafından ciddi şekilde eleştirilmiş.

Ancak Henricks, kendisine yapılan eleştirilere şu şekilde cevap vermekte; ''Zıpkının köpekbalığına ölümcül sonuçlara yol açabilecek şekilde saplandığını sanmıyorum. Ayrıca olan bitenin ne olduğunu anlayamadım, her şey çok hızlı gelişti. İlk defa bir köpekbalığını bu derece agresif gördüm. Ve üzerime gelen böyle bir şeye karşı başka ne yapabilirdim bilemiyorum.''

Aslında videoyu izleyince köpekbalığına üzülmedim değil. Fakat gerçekçi olmak lazım, benim de üzerime öyle bir şey gelseydi ve elimde zıpkın olsaydı, kendimi savunmak için bende aynı reaksiyonu gösterirdim.