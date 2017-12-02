Üzerine Sinek Konan Yiyecekleri Neden Tüketmemeliyiz?

Kanatlı böcekler, güzel bir pikniğin ortasında gelip yiyeceklerinizin üzerine konabilir. Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, sineklerin aslında çok daha tehlikeli bakterileri taşıyabildiklerini ortaya koydu.

Açık havada ya da evinizde sinekler ve diğer kanatlı böcekler, her yerde bulunabilirler. Bir şeyler yerken, çoğu zaman onlar üzerine konmaya eğilimlidirler. Bu davranışlarını elimizle kollarımızla onları kovalayarak engelleyebiliriz fakat bünyemiz, onlarla gelen bakterilere teslim olabilir.

Normalde günlük hayatımızın bir parçası olarak üzerine sinek konan yemeklerin sağlıklı olmadıklarını düşünüyoruz, ancak buna o kadar da dikkat etmiyoruz. Yapılan araştırmanın sonuçları ise sinekleri taşıdıkları bakterilerin aslında düşünüldüğünden daha tehlikeli sonuçlara neden olabileceklerini gösteriyor.

Tarih boyunca salgın hastalıkların kıtalar arası yayılmasına neden olan uçan böcekler, hala aynı yapıya sahipler. ABD’nin Pensilvanya Üniversitesi, Singapur’daki Nanyang Üniversitesi ve Brezilya’daki Rio de Janerio Üniversitesi araştırmacıları, üç kıtadan toplanmış 116 farklı sineği incelediler.

Sonuçlara göre bağırsaklarımızda ülsere neden olan patojen türü Helicobacter türü bakterilerin bile sinekler tarafından taşındıklarını ortaya koydu. Binlerce bakteri türünü ve sebep olacaklarını düşünmek işten bile değil.

Araştırmacılar hala salgın hastalık potansiyeli taşıyan bakteri türlerinin, sinekler tarafından taşınabildiklerini de belirtiyorlar. Bunun nedeni ise Nangyang Üniversitesi araştırmacısı ve çalışmanın baş yazarı Stephan Schuster tarafından şu sözlerle açıklanıyor: “Bacaklar ve kanatlar, sinek vücudundaki en yüksek mikrobik çeşitliliğinin görüldüğü bölgelerdir. Ayrıca bu bakteriler sineklerin seyahatleri esnasında canlı kalıyorlar ve bu uzuvlarda çoğalabiliyorlar. Dolayısı ile kondukları bütün yüzeylere yerleşebiliyorlar.”

Kısacası üzerine sinek ya da başka kanatlı böcek türü konan yemeğinizi tüketmeden önce bir kez daha düşünün.