Üzgünüz: Yemeği Yemeden Sadece Koklamak da Şişmanlatıyor!

ABD’li bilim insanları, yaptıkları deney sonucu yemeği yemeden yalnızca koklayarak dahi kilo alınabileceğini saptadılar.

Kaliforniya Üniversitesi’nde görevli bazı bilim insanları, koku alma duyusunu yitiren, normal koku alan ve güçlü kokular alan fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, koku duyusu olmayan farelerin daha az kilo aldıklarını tespit ettiler.

Farelerin koku almasını devre dışı bırakmak için gen terapisi yöntemini kullanan araştırmacılar, hayvanların kök hücrelerini almadan geçici bir süreyle duyularını kaybetmelerini ve 3 haftanın ardından yeniden kazanmalarını sağladı. Alman araştırmacılarla bir iş birliği yapan Berkeley araştırmacıları, koku alma duyusunu arttırdıkları bir grup fareyi süper koklayıcı olarak adlandırdılar.

Tüm fare gruplarına aynı yağlı yiyeceklerin verildiği araştırmanın sonucunda koku duyusu olmayan farelerin %10, koku duyusuna sahip olan farelerin ise %100 kilo aldıkları gözlemlendi. Araştırma ekibinde yer alan Celine Riera, Yeme bozukluğu olan kişiler, yedikleri miktarı kontrol etmekte zorlanıyor ve aşırı iştahlı oluyor. Koku alma nöronlarının yemekten alınan hazzın kontrol edilmesinde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğer bu bağlantıyı genişletebilirsek, insanların iştahını engelleyerek gıda alımlarını kontrol etmelerinde yardımcı olabiliriz" dedi.

Bir diğer araştırmacı olan moleküler ve hücre biyolojisi araştırmacısı Andrew Dilin ise şunları söyledi: "Duyu sistemleri metabolizmada önemli rol oynuyor. Alınan kilo sadece alınan kalorilerin ölçüsü değil, aynı zamanda bu kalorilerin nasıl yumuşatıldığıyla bağlantılıdır."