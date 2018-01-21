Başarıya Götüren Altın Değerinde 5 Davranışsal Değişim

Doktor, yazar ve konuşmacı Alan Zimmerman kişisel başarıyı sağlamak için atılması gereken beş önemli adımı dile getiriyor.

Elbise provası gecesinde zamanında hazır bulunan tek kişi, kemancıydı. Orkestra şefi “Burada olmandan ötürü ne derece memnun olduğumu bilmeni istiyorum” dedi. Yaşlı adam cevap verdi: “Aslına bakarsanız konsere katılma şansım olduğunu sanmıyordum ama, en azından bunu yapayım dedim.”

Hemen hemen herkes benzer bir yaklaşımla işinde daha fazla başarılı olmak ister. Fakat eğer bu konuda gerçekten dürüstlerse, daha fazla başarılı olmak için yapabilecekleri asgari şeyleri de bilmek zorundadırlar.

Evet, muhteşem bir başarı kazanmanızı sağlayabilecek beş küçük davranışsal değişim var.

İşte şunlar:

Şanstan tercihe değişim

Hayatta kaybedenler sadece ne olup bittiğini görmek için beklerler. Bir şeyin gerçekleşmesini sağlamak için gerçek anlamda çaba sarf etmezler; sadece şanslarını kullanırlar.

Buna mukabil bir şampiyon, kişisel ve profesyonel başarının kendisi için ne anlam ifade ettiğini gayet iyi bilir. Ve beklentilerini gerçeğe dönüştürecek kararlar alır.

Bu nedenle kendinize şunu sorun: “Kendi başarınızın tanımını yapabildiniz mi? Bir personel toplantısında olsaydınız, hemen şimdi ayağa kalkarak beş dakika süreyle başarı tanımınız konusunda konuşma yapabilir miydiniz? Ne söyleyebileceğinizi tam olarak biliyor musunuz?”

Lüksten adanmışlığa değişim

Bir adam başarılı bir sigorta satıcısı olmasına rağmen, hep bir üçüncü dünya ülkesinde doktor olmayı istermiş. Fakat satış işi ona çok daha fazla parayı çok daha kısa sürede vaat ettiği için, bu mesleği tercih etmiş. Yaklaşık 30 yıldır sigorta satıcılığı yapmış. Çünkü bu işi yapmak daha makulmüş. Tıpkı babasının da yaptığı gibi. İş hayatına atılırken çok fazla düşünme ya da yargılamada bulunma ihtiyacı hissetmemiş.

İşte bu adam, 30 yıl boyunca haftanın beş günü yataktan fırlayarak aslında pek de umurunda olmayan bir işi yaptığını itiraf ediyor. Eğer yapmak istediği şeyi yapmış olsaydı, doktor olmuş olsaydı, daha az para kazanırdı belki ama, kesinlikle daha mutlu ve başarılı bir insan olurdu.

Peki ya siz? Sizin tercih ettiğiniz kariyer lükse mi dayalı, yoksa kendini adamışlığa mı? Gerçekten memnun olduğunuz ve inandığınız bir işi mi yapıyorsunuz?

Eğitimden güçlenmeye değişim

Ne kadar maharetli olursanız olun, muhakkak bazı becerilerden yoksun olacaksınızdır. Maalesef kaybedenler hep yeteneksiz olmaktan dem vururlar. Hep şöyle derler: “Ben buyum” ya da “Şunu şunu asla yapamazdım.”

Ya da ümitsiz bir varlık olarak hep ihtiyaç duydukları eğitimi ve becerileri kazandıracak birilerinin çıkıp gelmesini beklerler. “Bu, firmamın ihtiyaç duyduğum için verdiği bir eğitim. Benim sorumluluğum değil.” Bunu yeni iş görüşmelerinizde söylemeyi deneyin bakalım hiç mesafe alabilecek misiniz. Tabii ki hayır.

Fakat şampiyonlar kendi hayatları ve kariyerleri için sorumluluk alırlar. İhtiyaç duydukları becerilerin peşinde koşarlar. Sadece devam etmekte olan eğitimleri adına değil, nihai hedefleri olan kişisel gelişimlerini tamamlamak adına. Böylece başarıdan başarıya koşarlar.

Bu tanım size uyuyor mu? Eğer uyuyorsa, eğitiminize kişisel gelişiminize devam etmeniz için bir neden var demektir. Bunu sağlamak için sizi alanınızda gerçekleşen güncel değişikliklerle paralel tutacak bir kitap okuyabilirsiniz. Ya da işe giderken daha etkin bir insan olmanızı sağlayacak bilgi ve esinler içeren, motive edici bir şeyler dinleyebilirsiniz.

Bilgi kırıntılarından bilgeliğe değişim

Herkesin fikirleri vardır. Fakat hayatın şampiyonları kulak verecekleri kişileri dikkatle seçerler. Bir çok insanın ilerleme kaydedememesinin temel nedeni, cahillerin düşüncelerine kulak vermeye devam etmeleridir.

Örneğin kardeşiniz, mükemmel bir insan, mükemmel bir koca, bir baba ya da bahçıvan olabilir. Fakat bu durum onun makul düşüncelerini evlilikle, aile sahibi olmakla ve bahçıvanlıkla sınırlandırır. İş dünyasında büyüme, ekip oluşturma ya da liderlik gelişimi alanında herhangi bir anlam ifade etmez.

Hepimiz biliriz ki insanlar, sahip oldukları niteliklerin dışındaki konularda da nasihat vermeye hazırdırlar. Bu onları kendilerini önemli hissetmelerini sağlar. Kendi niteliklerine dair fikir beyanında bulunmazlar pek. Sadece fikirlerini ifşa ederler. İşte bu nedenle şampiyonlar, kulak verecekleri kişileri dikkatle seçmelidirler.

Maalesef bu fikir verenlerin hiç birinin kişisel ve profesyonel gelişim alanında uzmanlıkları yoktur. Hiç biri de yılların getirdiği araştırma ve inceleme deneyimine sahip değillerdir. Bu tip insanların cahilane fikirlerini beyan etme özgürlükleri olsa da, sizin bir girişimci olarak bu fikirleri göz ardı etme sorumluluğunuz bulunuyor.

Sabırdan sebata değişim

Aynı anlamı ifade ediyor gibi görünebilir ama aslında arada büyük bir fark var.

Hayatta kaybedenlerin hayranlık verici sabırları olabilir fakat, bu onların yegane özellikleridir. Pasif anlamda bir sabrın zaferi beraberinde getirdiği pek vaki olmamıştır.

Bununla birlikte şampiyonlar aktif sebat yolunu tercih ederler. Başarıya ulaşana kadar yaptıkları işi yapmaya devam ederler.

Sebatınızı güçlendirmek için sebatın gücüne inanmakla işe başlayın. Başarılı insanlar her zaman bu değere inanırlar. Bu yöntemin bir çok kez işe yaradığını bilirler.

Honda Motor Corporation’ın kurucusu Soichiro Honda’ da bu gerçeği onaylıyor. “Başarı, %99 oranında başarısızlıktır” diyor Honda. Yani, ne kadar başarısızlığa uğrarsanız uğrayın, yapmaya devam ettiğiniz sürece başarıyı elde edeceksinizdir.

Dehası nedeniyle sürekli olarak övülen Albert Einsten’ da şöyle der: “Bu benim zeki olmamla ilgili bir şey değil; bilakis sorulara daha fazla zaman harcamamla ilgili.”

Aşama kaydetmek, kazanmak, başarılı olmak, işinin zirvesinde olmak, doruk noktaya ulaşmak, ya da her ne şekilde adlandırırsanız adlandırın, bir sır değildir. Eldeki veriler, bu beş davranışsal dönüşümün sağlanması halinde başarının muhtemel, hatta mümkün olduğunu gösteriyor.