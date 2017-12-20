Kışın kendisini iyiden iyiye hissettirmesinin ardından yollardaki buzlanmalar nedeniyle yaşanan sakatlıklar üzerine açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Recep Dinçer, kaygan zeminlerde penguen gibi yürünmesi gerektiğini söyledi.

Eğer ayakkabınız kış şartları için elverişli değilse karlı ve buzlu yollar, başınıza çok büyük sıkıntılar açabilir. Kışın sert geçtiği bölgelerde yaşayan insanlar çok iyi bilirler ki bu hava koşullarında yollar gerçekten de çok tehlikeli oluyorlar ve vücudumuzda ağır hasarlar bıraktıracak türden yaralanmalara sebep olabiliyorlar. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Recep Dinçer, böyle bir sıkıntının yaşanmaması için okurken komik gelse de oldukça ciddi bir uyarıda bulundu.

Kış aylarındaki en çok kırık, çıkık vakalarının eller cepte yürürken yaşandığını belirten Dr. Recep Dinçer, karlı ve buzlu yollarda muhakkak ‘penguen’ler gibi yürünmesi gerektiğini söyledi.

Erzurum’da yaşayan ve bulunduğu bölgeden örnek veren Dr. Dinçer, şunları söyledi:

"Erzurum’da kış memleketinde yaşamaktayız. Karın bol olduğu bir memleket. O yüzden karın, buzun az olduğu yollarda yürümeye dikkat etmeliyiz. Özellikle kalın, yumuşak tabanlı ayakkabı tercihimiz olmalı. Yürürken ellerimiz cebimizde olmamalı. Açık bir şekilde yürümeliyiz. Biz buna penguen yürüyüşü diyoruz. Dengemizi ayarlayacak şekilde kısa küçük adımlarla. Bir sonraki adımı düşünerek ona göre hareket etmeliyiz."