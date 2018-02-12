Uzmanlar Açıkladı: Uçaklarda En Pis Yerler Nereleri?

Her gün milyonlarca insanın kullandığı uçaklar hakkında yapılan bir araştırma, hava taşıtlarının en çok hangi noktalarında bakteri olduğunu ortaya çıkardı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Star’da yer alan haberde, uçaklarda ve havaalanlarında en çok bakterinin bulunduğu noktalar ortaya çıkarıldı. Bir sigorta şirketi tarafından yapılan araştırmada, 3 büyük havayolu şirketi ve 3 büyük havaalanından elde edilen veriler incelendi. Araştırma sonucunda ise havaalanı ve uçaklarda çalışan ya da seyahat eden kişilerin her gün milyonlarca bakteriyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada bir uçaktaki en çok bakterinin bulunduğu noktanın tuvalette olduğu belirlendi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde uzmanlar tuvaletlerdeki sifonun en tehlikeli yer olduğunu duyurdu. Araştırmada sifonun üzerinde ortalama 95.000 CFU (CFU biyometride mikroorganizmaların mikroskopik sayımında kullanılan bir ölçü birimi) değerinde bakterinin bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar, tuvalet dışında uçaklardaki tepsilerin de ciddi tehlikeler oluşturabileceğini de aktardı. Aynı araştırmaya göre tepsilerden CFU değeri 11.595 ancak buna karşılık uçaktaki koltuklarda bulunan emniyet kemerlerinde bu değer 1.116 CFU. Uzmanlar, tepsilerde bulunan bakterilerin 3’te 1’inin insanlarda ciddi hastalıklara ve sindirim problemlerine sebep olan bakteriler olduğunu da aktardı.

Tüm bunlara karşılık ise en düşük değer klozet kapaklarındaymış gibi gözüküyor. Araştırmaya göre klozet kapağında ortalama 172 CFU değerinde bakteri bulunduğu kaydedildi. Ancak uzmanlar bunun sebebinin, uçak tuvaletleri temizlenirken görsel sebeplerle en büyük yüzey klozet kapaklarında olduğu için, temizlikçilerin buraya tuvaletin sifonuna daha çok önem vermesi olduğunu söylüyor.

Araştırmayı havaalanlarında da gerçekleştiren uzmanlar, buradaki en pis noktaları da belirledi. Araştırmaya göre en tehlikeli nokta, kişilerin kendi biletlerini bastırabildiği "self check – in otomatları" olurken, burada 253.847 CFU değerinde bakteri olduğu ve havaalanlarındaki korkuluklarda bu seviyenin 21.630 CFU değerinde olduğu kaydedildi. Yapılan araştırmada havaalanlarında bulunan bakterilerin sinüzit ve gıda zehirlenmesi gibi rahatsızlıklara sebep olabileceği de önemle belirtiliyor.

"Burası sanki biraz pis gibi ama..."

Aşırı titizlik ve gündelik olarak bakterilere yakın olmaktan kaçınmak düşünüldüğü kadar iyi değil. Ancak özellikle de havaalanları gibi çok fazla kişinin kullandığı bölgelerde, özellikle de dikkat etmek gerekiyor. Bu anlamda dengeli olsa da, bu tip fazla bakterinin bulunduğu alanları kullandıktan sonra mutlaka kişisel hijyene önem vermek lazım. Siz ne düşünüyorsunuz?