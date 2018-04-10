Uzmanlar, Alzheimer Hastalığını Yeniden Tanımlayacak

Alzheimer hastalığının tanı ve tedavi sürecini geliştirmek isteyen uzmanlar, hastalığın yeniden araştırılıp tanımlanmasını istiyor. Bu sayede tedavi sürecinin ve tanı koymanın kolaylaşacağı düşünülüyor.

Alzheimer, son derece yıkıcı ve yaygın bir hastalık. Bu nörodejeneratif hastalık üzerinde çalışan uzmanlar, hastalığı yeniden tanımlamak üzereler. Araştırmalar güncel hastalık tanı ve tedavi sürecini çok etkilemeyecek olsa da, hastalığın geleceğine dair önemli değişiklikler sağlayacağı düşünülüyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri, hastalığın arkasındaki sebeplerin ve tanı yapılması için seçilen yönergelerin yeniden incelenmesini ve güncellenmesini talep etti.

2011 senesinden bu yana, hastalığın teşhisinde kullanılan teşhis kılavuzları, alzheimerın üç aşamasının tespitinde kullanılıyordu. Yapılan araştırmalar sonuç verdiğinde ise bu kılavuzun tamamen değişeceği ve daha erken tanı ve tedavi için fırsat doğacağı düşünülüyor. Tanıyı biyolojik değişiklikler üzerinden koyup, 15 yıl öncesine kadar hastalığı teşhis edebilmeyi hedefleyen uzmanlar, bunu diyabet hastası bir bireyin kan ölçümüne bakarak hastalığı teşhis etmeye benzetiyor.

Temelde alzheimerı biyolojik bir bozukluk olarak değerlendirmek isteyen uzmanlar, bu sayede hastalığın takibinin ve gelecekte sunulabilecek çözümlerin daha kolay gerçekleşeceğini düşünüyor. Alzheimer hastalığını biyolojik bir yapı olarak tanımlamanın, alzheimer hastalığıyla ilişkili bilişsel bozukluğa yol açan olaylar dizisinin daha doğru bir şekilde karakterize edilmesini ve anlaşılmasını mümkün kılacağını da ekleyen uzmanlar, bunun henüz üzerinde çalışılan bir proje olduğunu da ekliyor.

Bilimin her geçen gün yeni imkanlar sunduğunu düşünürsek, araştırmanın da sürekli gelişeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu araştırma sonuçlarının kullanıma sunulabilmesi ve uluslararası sağlık çevrelerince kabul edilebilmesi için, dünyanın farklı bölgelerinde hastalar üzerinde de testler yapılması gerekiyor. Böyle kritik ve yaygın bir hastalığın tedavisinde ilerleme kaydedebilmek için ise tüm dünyada araştırmacıların güncel bilgi ve veri paylaşımının son derece önemli olduğu da vurgulanıyor.

Alzheimer ile ilgili bilinmesi gereken en önemli şey ise ailesinde hastalığı yaşayan bir birey olanların risk grubunda olduğu. Eğer risk grubundaysanız yani ailenizde bu hastalık ile mücadele eden bir birey varsa, Alzheimer derneklerinden bilgi alarak hastalığın erken tanısı ve tedavisine dair önleminizi alabilirsiniz.