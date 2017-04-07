Uzmanlara Göre Dünya, 2050 Yılında Böyle Bir Yer Olacak!

Kaspersky Lab ve bilim insanları tarafından geliştirilen bu proje, aklınızı başınızdan alacak.

2050, şu andan itibaren yaklaşık 30 yıl sonraki bir zaman dilimi. Tahmin edebileceğimiz kadar yakın fakat yeterince uzakta olduğu için bu tarihte dünyanın nasıl görüneceğini pek kestiremiyoruz. Elbette bu konuda kişisel öngörülerimiz bulunuyor ya da o dönemde kullanılması muhtemel teknolojilerin neye benzeyeceğine yönelik akıl yürütebiliyoruz. Ancak işin uzmanları bu durumu, yakından tanıdığımız Kaspersky Lab ile birlikte çalışarak belki de en gerçekçi şekilde yorumladılar.





Proje, kullanıcıların dünyanın farklı şehirlerinin 2050, 2040 ve 2030'da nasıl görünebileceklerini keşfetmesine olanak tanıyor. Google Sokak Görünümü gibi 360 derecelik fotoğrafların içinde yakın geleceğe güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Her şehir ve deneyim, Kaspersky uzmanları ve futuristler tarafından tasarlandı.

Tahminler ise oldukça inandırıcı: İnsanlar, evlerini terk etmek zorunda kalmayacak olanaklarla donatılmış binalarda yaşayacaklar mesela. Yani dışarıya çıkmak bir ihtiyaç değil tamamen keyfi bir durumdan ibaret olacak. Öğrenciler okula gitmek için istedikleri saati seçebilecek, evden ve hologram öğretmenlerden ders dinleyebilecekler.



Earth 2050 adı verilen projede Barselona ve Şangay gibi şehirler zarif, şeffaf ve fütüristik iken, "Küresel Isınma: Titanik Kenti" lakaplı Dhaka şehri gibi diğer şehirler, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle tamamen su altında kalmışlar. Siteye şuradan ulaşıp istediğiniz şehiri gözlemleyebilirsiz

Sıkı durun: Eğer o zamana yönelik bir öneriniz varsa, gerekli tasarımlarınız ile firmaya ulaşabilirsiniz. Onay aldığı takdirde istediğiniz şehre ait geleceğe yönelik fikirlerinizi Earth 2050 projesine dahil edebilirsiniz. Bu muhteşem proje hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyoruz.