Uzmanlara Göre LG G6'nın Galaxy S8 Karşısında Şansı Yok!

Bazı bilişim otoritelerine göre LG, ezeli rakibi Samsung'un Galaxy Note 7 faciasından sonra kendisine altın tepsiyle sunulmuş fırsatı değerlendiremedi.

Geçen yıl piyasaya sürülen ve pek rağbet görmeyen G5 modelinden sonra, LG'nin bu yıl vites artırmasını bekliyorduk. Bilişim otoritesi Napier Lopez LG'yi dayanıklılığa önem veren birkaç markadan biri olarak görüyor. Napier Lopez'e göre başarının sırrı uzun ömürlülük ve dayanıklılıktı. Ancak Lopez de son gelişmelerden sonra fikir değiştirmiş gibi.

Bilişim yazarı yanlış anlaşılmak istemiyor: G6, LG'nin açık ara en iyi telefonu. MÖetal ve cam tasarımı, harika bir çift kamerası ve çarpıcı ekranı bu iddiayı destekliyor. Cihazın G5'e göre çok daha fazla satacağı kesin gibi. Bununla birlikte LG'nin ebedi rakibi Samsung Galaxy S8 kozlarını oynadı ve üstün özellikleri ile göz doldurdu. Üstelik Bixby ve DeX harika uygulamalar...

LG bir kumar oynadı. Şirket, G6'yı S8'den yaklaşık bir ay tanıtacak ciddi risk aldı. Ancak Samsung Galaxy S8'in değişken becerileri G6'da yok. Çok şık olmasına G6 uzaktan ayırt edilebilen bir cihaz da sayılmaz. Kısacası LG, kendini öne çıkarmak için özel bir şey yapmadı.

Son yıllarda, LG, kullanıcılarına çıkarılabilir pil gibi özelliklerle hitap etti fakat şimdi bu özelliğe de sahip değil. Rakipleri ile arasında bir fark yok. Pil değiştirmek için en yakın servisine yol almanız şart. Yarışmayı kazanmak için rakiplerin özelliklerini aynen uygulamak değil; fark yaratmak gerekiyor.

Elbette G6'nın ciddi rakiplerine göre bazı avantajları var. Öncelikli olarak LG G6 rakiplerinden daha dayanıklı. LG, G6'nın V20 ile aynı askeri düşme standardına göre üretildiğini söylüyor ve şirkete inanmamak için hiçbir neden yok. Ayrıca inanılmaz derecede çok yönlü, ultra geniş açılı bir kameraya sahip. Yine LG, Samsung'un Galaxy Note 7 faciasını çok iyi değerlendiremedi ve ezeli rakibini deviremedi.