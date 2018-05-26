Uzmanlara Göre Sol Tarafta Uyumanın İnanılmaz Faydaları

Amerika'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, ülke nüfusunun neredeyse yarısı, yeterince uyuyamıyor. Bu oran, hemen hemen tüm dünya için geçerli.

Yetersiz uyku; depresyon, kilo alımı ve yüksek tansiyon gibi oldukça ciddi sağlık problemlerine sebep oluyor. Öte yandan, tavsiye edilen 7-8 saatlik uykuyu almayı başaranlar da, uyku esnasında gerçekten sağlıklı olup olmadıklarından habersizler. Zira uyku sırasında aldığınız pozisyonların da, sağlığınız üzerinde önemli etkileri var.

Uyku uzmanı ve kiropraktör Dr. John Douillard, sol tarafa yatarak uyumanın size ciddi yararları olduğunu ve hatta genel sağlığınızı da olumlu yönde etkileyeceğini söylüyor. Ve azımsanmayacak sayıda uzman da Dr. Douillard ile aynı fikirde!

Sindirim sistemi

Devamlı olarak şişkinlik hissediyorsanız ya da sindirim sorunlarınız mevcutsa, bunun nedeni çeşitli sağlık problemleri olabilir. Ama dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de, uyku pozisyonunuzdur.

Mide ve pankreas, vücudumuzun sol kısmındadır. Bu yüzden, Douillard'a göre sol tarafta uyumak onların düzgün bir biçimde işlev görmesine yardımcı olur.

Yattığınız zaman, sindirilmemiş toksinler ince bağırsağınızdan büyük bağırsağa, oradan da kolona doğru ilerler. Sabah da kolondan dışarı atılırlar. Bu yüzden, sol tarafta uyumak sizin için daha sağlıklıdır. Hatta kimi uzmanlar ağır bir yemekten sonra, insanların sol tarafına yatarak kısa bir uyku uyumasını tavsiye ediyor. Bu hem yemeği sindirmenize yardımcı olacak, hem de size daha fazla enerji sağlayacaktır.

Kalp sağlığı

Kalp vücudun sol kısmındadır. Eğer sol tarafınızda uyursanız, kalbe daha düzgün bir kan akışı olmasını sağlarsınız.

Hamile kadınlar

WebMD, kadınların bol bol sol taraflarında uyumaları gerektiğini belirtiyor. Bu sırtlarında bulunan fazla yükün kalkmasına ve aynı zamanda rahim ve fetustaki kan dolaşımına yardımcı olur.

Pek çok hamile kadın omurgasında sorun yaşar, bu yüzden sol tarafında uyuyarak omurgaya da destek olmuş olur. Bu aynı zamanda bebeğin sağlıklı kalmasına yardımcı olacak olan besin maddelerinin plasentaya akışını da sağlar. Hamile kadınlar için en ideal pozisyon, sol taraflarında dizlerini kıvırarak ve bacak arasına bir yastık koyarak uyumaktır.

Horlama sorunları

Partneriniz horluyor ve siz de bu nedenle geceleri sık sık uyanıyor musunuz? Belki de çözüm, sol tarafına yatarak uyumasıdır.

Uyku uzmanı W. Christopher Winter'a göre sol tarafınızda uyumak, dilinizi ve boğazınızı daha doğal bir pozisyonda tutmanızı sağlar. Böylelikle solunum yolunuz açık kalır ve düzgün nefes alabilirsiniz. Ayrıca sırt üstü uyumanın horlamayı daha da şiddetlendirdiği bilinmektedir, zira bu pozisyon kaslarınızı boğazınızın arkasına doğru iter.

Ulusal Uyku Vakfı'na göre, sağlıklı bir uyku için uyku döngünüz yani sirkadyen ritminiz de sağlıklı olmalıdır. Yine aynı uzmanlara göre, bunu gerçekleştirmenin en kolay yolu da her gece aynı saatte uyumaktır. Bu, vücudunuzun saatini ayarlamanıza destek olacaktır.

Vücudunuz yeterince uyku alıyorsa, sabahları bir alarm olmadan uyanabilirsiniz zaten. Ayrıca hafta sonları da fazla uyumaktan kaçınmalısınız. Hafta içi ve hafta sonu uyku düzeniniz ne kadar farklı olursa, jetlag vb. semptomlarınız da o kadar çok olur.

Yatak odanızda ışık olmamalı

Melatonin hormonunu duymuşsunuzdur; size iyi ve derin bir uyku sağlama adına canla başla çalışan hormondur. Beyniniz karanlık ortamlarda daha fazla melatonin salgılar, işte bu sebeple de karanlık ortamlarda daha iyi uyursunuz.

Gündüz yedikleriniz, gece uykunuza etki edecektir.

Sleep Education kurumunun yaptığı araştırmaya göre, uykunun 6 saat öncesine değin içilen kahveler uyku sürenizi 1 saat kadar azaltabiliyor. Akşam yemeğinin erken yenmesi, fazla baharatlı veya asitli yiyecek-içecekler de uyku düzeninizi etkileyen unsurlardır.

İyi bir uyku istiyorsanız, kafanızı boşaltın.

Uyku sorunlarının en bariz sebeplerinden birisi de, zihni meşgul eden çok fazla şeyin bulunmasıdır. Stres veya öfke, iyi bir gece uykusu almayı zorlaştırabilir.

Amerikan Psikoloji Derneği, bir araştırmada stresle başa çıkmaya uğraşan yetişkinlerin %43'ünün uykuya dalmakta zorlandığını saptadı. Anksiyete problemleri yaşıyorsanız, uyumadan önce beyninizi sakinleştirmeniz gerekiyor. Gün içinde kafanızı ne denli şişirirseniz, yatma zamanı geldiğinde de uyumak o denli güçleşir.

Unutmayın; sağlıklı bir vücut için, sağlıklı bir uyku şarttır.