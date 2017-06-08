Gündelik Apple Cihazlarınıza iOS 11 Beta Sürümünü Yüklemeyin

Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni bir iOS sürümünü duyurdu. Ancak bu sene gelen yenilikler ve tasarım değişiklikleri genel anlamda her zamankinden daha heyecan verici olarak karşılandı.

Apple, iOS 11 güncellemesinin iPhone 5S üzeri bütün telefonlarına, iPad’lere ve iPod Touch’a getireceğini duyurdu. Oldukça devrimsel özelliklerin kullanıcıya sunulacağı yeni sürüm, 2017’nin Eylül ayında dağıtıma hazır olacak. Ancak geliştirici sürümünün ortaya çıkmasıyla berber birçok kullanıcı gündelik olarak kullandıkları cihazlara iOS 11 yüklemek için sabırsızlanıyor. İLGİLİ HABER iOS 11 ile Artık Şifre İstemeden Wi-Fi’ye Bağlanmak Mümkün! Söz konusu beta süreci iOS 11'in kitlelere açıldığı bir süreç değildir, uygulama geliştiricilerine ve mühendislere özeldir. Son kullanıcılar kişisel cihazlarına iOS 11’in beta sürümünü yüklerlerse pişman olacakları birkaç sorunla karşılaşabilirler. Şu ana kadar geliştiricilerin test cihazlarına yükleyip denedikleri iOS 11 sürümünde ortaya çıkan başlıca hatalar şunlar: iPhone’lar rastgele sıfırlanabiliyor.

iPad’ler şarj esnasında güç kaybediyorlar.

Kopyalama ve yapıştırma işlemleri iPhone 6’larda sorun teşkil ediyor.

Bazı cihazlarda 3D Touch özelliği devre dışı kalıyor ya da donmalara sebep oluyor. Bir geliştirici ya da test mühendisi değilseniz, gündelik cihazlarınıza iOS 11 beta sürümünü yükleyince gerçekten pişman olabilirsiniz. Tüm bu hatalar, geliştiriciler tarafından Eylül ayına kadar Apple’a bildirilecek ve son kullanıcılara ulaşan iOS 11’de bu tip sorunlarla karşılaşmak mümkün olmayacak. Eylül ayını bekleyip, tertemiz iOS 11’e kavuşmanızı tavsiye ediyoruz.

Kaynak : http://appleinsider.com/articles/17/06/07/psa-dont-install-ios-11-on-your-main-iphone-unless-you-hate-yourself